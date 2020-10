Cristina Marino, la data del matrimonio con Luca Argentero e confessa di essere stata ferita dalle foto della figlia Nina Speranza pubblicate da un giornale.

Cristina Marino racconta la sua vita da mamma a Verissimo. Bellissima e in splendida forma, nella puntata del 10 ottobre, la compagna di Luca Argentero, racconta la sua felicità e la sua vita con la piccola Nina Speranza.

“La fine della gravidanza vissuta in pieno lockdown l’ho un po’ subita perchè mamma, la nonna e le mie amiche non mi hanno mai vista con il pancione. Prima di partorire sono andata sotto casa di nonna a salutarla dalla finestra. Poi il post parto sono stata da sola con Luca. Da una parte è bellissima perchè ci siamo goduti la piccola totalmente, ma dall’altra parte è molto faticoso”, racconta.



Cristina Marino: “Vedere le foto di mia figlia Nina pubblicate su un giornale mi ha ferita. Una cosa molto sgradevole”

Cristina Marino è una mamma innamorata della sua bambina, ma come ha scelto il nome? “Nina è un nome che mi è sempre piaciuto e sua nonna era nonna Nini mentre Speranza è mia nonna e in un’epoca così complicata, dare il nome delle nonne ci sembrava un omaggio bello”, racconta la compagna di Luca argentero.

Cristina racconta il giorno del parto di Nina non nascondendo le emozioni provate in quel momento e che non riesce a spiegare. Tuttavia, non nasconde di aver avuto paura per la piccola. “Avevo paura. Ho fatto la splendida che ridevo e scherzavo fino all’ultimo, ma avevo paura per lei. Mi ricordo che quel secondo in cui non ha urlato ho subito chiesto cosa stesse succedendo e poi l’ho sentita subito urlare“, racconta.

Nina Speranza non resterà figlia unica a lungo. “Credo che sia importante rimanere nel loop quindi presto, Nina, avrà un fratellino o una sorellina. Tra un po’ ci applicheremo”.

Poi, il dolore per le foto della sua bambina finite sui social senza l’autorizzazione sua o di Luca.

“Pochi giorni fa è successa una cosa sgradevole. Io e Luca avevamo deciso di non pubblicare sue foto e, invece, pochi giorni fa un giornale ha pubblicato la foto di Nina riconoscibile e questa è una cosa che, ammetto, mi ha ferita perchè paradossalmente i miei parenti e le mie amiche non avevano foto di Nina sul telefono. Ho fatto in modo che tutte le mie amiche potessero conoscerla di persona e invece, quegli amici che, purtroppo, vivono lontani, l’hanno vista su un giornale e questa è una cosa che trovo un po’ triste e sbagliata. Questa è una cosa brutta”, racconta la Marino.

Cristina Marino, la data del matrimonio con Luca Argentero: “Ci sposero prima dell’estate prossima”

Innamoratissimi, la Marino e Luca Argentero sono pronti a convolare a giuste nozze. Cristina, infatti, si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore per il compagno prima di svelare la data del matrimonio. “La sera prima del parto, la Marino racconta di essere rimasta sola in ospedale, ma in compagnia di una meravigliosa lettera che gli ha scritto Luca. “E’ speciale, credo che sia un’anima unica. Chiunque lo incontri veda la sua bellezza, la sua luce”, aggiunge Cristina lasciandosi andare ad una splendida dichiarazione d’amore per il compagno.

Su Argentero papà: “Luca è il mammo e poi credo che per lui, con una vita lavorativa realizzata, con la salute e una famiglia meravigliosa, Nina sia stata la ciliegina sulla torta”, confessa la bellissima Cristina

Infine, l’annuncio del matrimonio: “Prima del parto, Luca aveva pensato di fare un matrimonio a sorpresa. Poi hanno chiuso l’Italia ed è saltato il matrimonio a sorpresa e quindi ci sposeremo prima dell’estate facendo una festa dell’amore con le persone che ci hanno vissuto e hanno visto il nostro percorso“, conclude Cristina.

Visualizza questo post su Instagram Ora a #Verissimo una dolce e felice neomamma… Cristina Marino 💖 @cristina__marino Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 10 Ott 2020 alle ore 8:00 PDT

Bellissima, schietta e sincera, Cristina si è raccontata senza filtri conquistando ancora di più l’affetto dei fans.