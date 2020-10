Chiara, Valentina e Francesca Ferragni in intimo con mamma Marina Di Guardo: tripudio di bellezza e sensualità, foto.

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni posano in intimo insieme a mamma Marina Di Guardo. Bellissime, con tre completi intimi molto sensuali, le sorelle Ferragni incantano per la bellezza che fa parte del loro DNA. Decolletè in primo piano e gambe spettacolari per le Ferragni che ammaliano non solo per la bellezza fisica, ma anche per l’incredibile sensualità che appare dai loro occhi. Una foto di famiglia particolare che è stata pubblicata da Chiara Ferragni che ha voluto omaggiare la bellezza delle donne delle sua famiglia facendo letteralmente impazzire i suoi 21,4 milioni di followers.

Le sorelle Ferragni in intimo con la mamma Marina: reggiseno e slip per uno spettacolo di bellezza e sensualità

Marina Di Guardo, Valentina, Chiara e Francesca Ferragni si godono una giornata tra donne posando davanti all’obiettivo del fotografo in tutta la loro bellezza. Completo intimo per mamma Marina che, tuttavia, sceglie di abbinare una camicia trasparente che lascia intravedere quello che c’è sotto. Slip e reggiseno, invece, per Valentina, Chiara e Francesca che sfoggiano il decolletè e le gambe assolutamente perfette.

Un tripudio di bellezza quella delle sorelle Ferragni legate da un affetto sincero e profondo. Complici e innamorate l’una dell’altra, dopo aver trascorso insieme le vacanze, anche a Milano, da quando Chiara ha scelto di stabilirsi nel capoluogo lombardo, riescono a ritagliarsi del tempo per stare insieme. La foto, probabilmente, è stata scattata in questi giorni, ma non lascia intravedere il dolce pancino di Chiara Ferragni che diventerà mamma per la seconda volta tra qualche mese.

Non è la prima volta che Chiara condivide sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia, ma quella che ha deciso di regalare oggi a tutti i suoi fans è decisamente diversa. Un’immagine meravigliosa non solo per la bellezza, ma anche per il messaggio che esprime: solidarietà e complicità tra quattro donne che, insieme, riescono ad affrontare qualsiasi cosa.

In pochissimo tempo, la foto ha superato più di 600mila like e più di 2500 commenti. Numeri impressionanti che confermano quanto sia amata e seguita la moglie di Fedez.