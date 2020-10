Barbara d’Urso ha ricordato la scomparsa di Pino Daniele, lasciandosi andare ad una dolce dedica, ma il web non ha reagito come sperato.

Barbara d’Urso non ha mai nascosto durante l’arco della sua carriera di avere avuto un rapporto speciale con Pino Daniele. Tant’è che spesso e volentieri a Pomeriggio 5 gli ha dedicato più di un momento, ricordando al pubblico non solo il grande artista che era ma anche il grande uomo che purtroppo ha lasciato tutte le persone che hanno avuto la fortuna di averlo nella loro vita.

La bella conduttrice partenopea, che ieri ha mandato in estasi i fan, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, che mostra l’artista in un tenero scatto che lo immortala con suo figlio.

“Questo è Pino” ha scritto la d’Urso. “E questo è l’altro pezzo del mio cuore” ha proseguito la conduttrice, indicando suo figlio che nello scatto era poco più che un bambino.

Barbara d’Urso ha ricordato Pino Daniele su Instagram, l’effetto ottenuto però non è stato quello desiderato lei in quanto in molti l’hanno accusata di utilizzare l’artista soltanto per avere un tornaconto personale sui social.

Pino Daniele: la dedica di Pino Daniele fa insospettire il web

Pino Daniele è il protagonista dello scatto pubblicato dalla bella conduttrice partenopea sui social. I due, come anticipato, erano legati da un sincero legame di affetto, legame a cui il pubblico della rete, in totale mala fede, non sembra credere in quanto hanno accusato Barbara d’Urso di aver utilizzato il musicista soltanto per avere una maggiore quantità di like in più sul noto social dedicato alle foto.

La bella conduttrice partenopea, che solitamente preferisce volare alto senza dare soddisfazione ai suoi haters, almeno per il momento, e probabilmente non lo farà nemmeno in futuro, ha scelto di non replicare alle assurde accuse mosse dal pubblico della rete. La d’Urso, tra l’altro Belen Rodriguez ha fatto chiarezza sul loro rapporto, e il musicista sono sempre stati amici e non vale di certo la pena rispondere a provocazioni di basso livello come quelle che ha ricevuto subito dopo la pubblicazione dello scatto su Instagram.

Barbara d’Urso e Pino Daniele sono sempre stati amici e lo scatto pubblicato oggi dalla conduttrice, che ritrae anche suo figlio, non è altro che la dimostrazione che li legava che li univa era sincero e non di certo dettato per il favore delle telecamere. Visto che nessuno dei due doveva sfruttare la visibilità dell’altro per far parlare di sé: basta semplicemente il loro talento, ma si sa: gli haters amano parlare a caso piuttosto che ragionare sulla realtà dei fatti.