Se volete far diventare la pasta al forno uno dei vostri cavalli di battaglia, i cannelloni al forno con melanzane e mozzarella sono perfetti per partire

I cannelloni sono uno di quei primi piatti che fanno subito domenica, festa, voglia di stare insieme. Quando li mangiamo sono golosi, ma possiamo anche pensare che siano complicati da preparare.

Invece i cannelloni al forno con melanzane e mozzarella sono una ricetta sorprendente, veloce e adatta da preparare anche per chi non è un cuoco provetto.

Se avete grossa manualità potete preparare da soli la sfoglia che serve a fare da contenitore per i cannelloni. Noi però vi spieghiamo una via più veloce: comprata la sfoglia già pronta, quella che al supermercato trovate per preparare la pasta al forno, almeno risparmierete tempo. Per il resto sono tutti ingredienti semplici e sani.

Cannelloni al forno con melanzane e mozzarella, le varianti

Questi cannelloni al forno sono adatti per essere farciti in mille modi diversi. Al posto delle melanzane potete usare le zucchine o i peperoni, al posto della mozzarella un altro formaggio filante in forno.

Ingredienti:

12 fogli di pasta per lasagna sottili

240 g melanzana

160 g mozzarella

30 g formaggio grattugiato

menta

olio extravergine d’ oliva

sale

Preparazione:

Prendete la melanzana e pelatela. Poi tagliatela a bastoncini sottili saltandola in padella in un velo di olio caldo per una decina di minuti. Salatela soltanto quando sarà dorata. Poi scolatela e mescolatela in una ciotola con la mozzarella tagliata a cubetti e 3-4 foglie di menta fresca spezzettate.

A paste scottate i fogli delle lasagne per qualche secondo in acqua bollente e scolatele su un canovaccio. Quindi distribuite sopra il ripieno di melanzane e mozzarella, poi arrotolatele dando la forma ai cannelloni.

Mettete i cannelloni su una teglia coperta con un foglio di carta da forno già unta di olio. Poi conditeli con un filo di olio e una spolverata di formaggio grattugiato e infornateli a 180° per 5′. Sarà sufficiente che il formaggio crei una bella gratinatura in superficie prima di servire.