Bufera al Grande Fratello Vip 2020 per alcune frasi rivolte ad Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli. Ecco cos’è successo.

Bufera al Grande Fratello Vip 2020 per alcune frasi pronunciate nei confronti di Adua Del Vesco, ma soprattutto di Pierpaolo Pretelli. A finire nel mirino del web è stata Elisabetta Gregoraci che avrebbe scatenato la bufera degli utenti dei social soprattutto per le presunte frasi che avrebbe rivolto a Pierpaolo Pretelli il quale avrebbe ammesso di essere stato ferito dalle affermazioni dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Grande Fratello Vip 2020: Elisabetta Gregoraci, le parole su Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli non piacciono

Cosa ha detto Elisabetta Gregoraci per scatenare la reazione del web? Riferendosi ad Adua Del Vesco, la Gregoraci che ha ammesso di avere un amore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha spiegato di non gradire alcuni suoi atteggiamenti.

“Non fatelo mai più. Smettete di bisbigliarvi nell’orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta“, ha detto riferendo al modo di fare della Del Vesco e di Dayane Mello. A scatenare la dura reazione del web, però, sono state le parole dette a Pierpaolo Pretelli. “Lui ci arriva sempre a scoppio ritardato”, è stata la frase pronunciata da Elisabetta per scherzo a Pierpaolo che si è sentito dire quelle parole per il lancio di una ciabatta. tuttavia, ferito da quelle parole, ha cercato successivamente un confronto con la Gregoraci.

“Io ho tirato la ciabatta per giocare, e tu mi hai detto una parola non carina, un termine che non voglio ripetere. È una parola brutta che mi è stata detta anche in passato dalla mia ex durante i litigi brutti, ma poi è una parola che secondo me non si dice”, ha poi spiegato Pretelli.



“Mi ricordo che ti ho detto qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Se è una cosa che ti dà fastidio perché non me lo vieni a dire subito? Non tenermi il muso senza motivo. Io non riuscivo a capire cosa fosse accaduto”, ha risposto Elisabetta mentre Pierpaolo ha aggiunto – “Ci sono rimasto male, perché sei una persona a cui tengo. Poi questo è un termine a cui do un peso. Io tengo a quello che dici”.



Se eligreg ha davvero detto ritardato a Pier dovrebbe uscire dalla casa. Non si può usare un problema per offendere qualcuno. #GFVIP — boschettosvoice (@goccedicristall) October 8, 2020

Ma possibile che Elisabetta deve sempre insultare Pierpaolo?

Gli ha detto che è un ritardato e che non arriva alle cose.

BAH #GFvip — whynot (@whynot55284455) October 7, 2020

Le parole della Gregoraci non sono, dunque, piaciute a Pierpaolo, ma anche a gli utenti di Twitter.