Iconize rompe il silenzio dopo Pomeriggio 5: “Sono sconvolto”

Iconize, Marco Ferrero, ha rotto il silenzio dopo le gravi accuse mosse da Soleil Sorge a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.

Iconize è il protagonista di una vicenda alquanto surreale, che di comico purtroppo non ha davvero nulla. Secondo quanto rivelato da Soleil Sorge a Pomeriggio 5, l’influencer avrebbe inscenato una finta aggressione omofoba soltanto per apparire nei salotti televisivi di Barbara d’Urso ed ottenere di conseguenza una maggiore popolarità sul piccolo schermo.

Accuse gravi, tanto che vedrebbero l’ex di Tommaso Zorzi essersi procurato la ferita al viso da solo. Lui ha preferito non affrontare l’argomento però un po’, ma sul web purtroppo non si è fatto che parlare di altro e in molti sono accorsi sul suo profilo Instagram soltanto per insultarlo per avere non solo preso in giro il pubblico ma anche quelle persone che realmente sono state vittime di aggressioni omofobe. Ora, a distanza di tempo, Iconize ha rotto il silenzio sulla sua aggressione omofoba senza però raccontare la sua versione della storia, facendo insospettire ancora di più il popolo della rete che vuole vederci chiaro in questa brutta storia.

Iconize parla per la prima volta dopo le accuse di Soleil Sorge: le sue parole

Iconize ha scelto di parlare per la prima volta dell’argomento, dopo che si è allontanato per un po’ dai social visti i continui attacchi negativi ricevuti dagli utenti della rete. Tanto che lo hanno spinto a bloccare i commenti per gli insulti che quotidianamente riceveva.

Marco Ferrero, questo è il suo nome all’anagrafe, ha ovviamente confidato di essere piuttosto scosso dalla piega che gli eventi hanno preso, ma che nonostante ciò ha trovato la forza grazie alle persone che lo vogliono bene che non lo hanno mai abbandonato nonostante il momento di difficoltà vissuto.

“Me lo state chiedendo, per questo motivo ho deciso di rassicurarvi e dire che sto bene” ha esordito l’ex di Tommaso Zorzi, che ha ricevuto le scuse di Adua Del Vesco al GF Vip. “In questo momento mi trovo con la mia famiglia a godermi qualche giorno off” ha aggiunto. “Come potete facilmente immaginare, sono sconvolto dalla situazione in cui mi sono ritrovato“ ha proseguito l’influencer. “Io continuo ad andare per la mia strada con al mio fianco le persone che mi vogliono bene, con chi mi segue da sempre e percepisce la mia buona fede” ha spiegato.

“E’ in questi momenti che si viene a capire chi sono le persone che si possono definire amici“ ha concluso. “Volevo dire un grazie a tutte le persone che mi stanno vicino” ha aggiunto.

Iconize ha finto un’aggressione omofoba o si è rivelato essere tutto un grande malinteso?