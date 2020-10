Nadia e Antonio, finale con colpo di scena a Temptation Island

Falò di confronto finale per Nadia e Antonio a Temptation Island 2020: la coppia regala un colpo di scena al pubblico.

Falò di confronto per Nadia e Antonio. Prima della scadenza dei 21 giorni, temendo di poter realmente perdere la fidanzata e sentendo fortemente la sua mancanza, Antonio ha chiesto il falò di confronto immediato. Dopo averci pensato e aver analizzato il proprio percorso, Nadia ha deciso di accettare. L’arrivo di Nadia al falò di Temptation Island 2020 provoca il sorriso di Antonio, ma come finirà tra i due? Si lasceranno o resteranno insieme?

Il falò di confronto di Nadia e Antonio a Temptation Island 2020

Il falò di confronto, esattamente com’è accaduto con Serena e Davide che hanno poi lasciato insieme il villaggio di Temptation Island 2020, inizia con la visione dei filmati riguardanti il percorso di Nadia la quale reagisce con il sorriso e, alla domanda di Alessia Marcuzzi che le chiede come mai sorrida, risponde: “Le cose che ho fatto qua dentro non le ho fatte con malizia. Tutto quello che ho fatto lo farei anche fuori davanti a lui”.

“Stefano ti piace?”, chiede poi diretta Alessia Marcuzzi vedendo il feeling speciale tra la fidanzata di Antonio e il tentatore. “Mi piace come persona perchè è molto intelligente. E’ un bel ragazzo. Mi trovavo bene e con lui riuscivo ad essere me stessa“, risponde Nadia. “Basta? Non c’è alcun tipo di attrazione?”, chiede ancora la Marcuzzi. “Potrebbe sembrare, ma in realtà no”, risponde ancora Nadia.

“Ho capito che ho sbagliato con te. Questa relazione l’ho presa con molta leggerezza”, aggiunge ancora Nadia che ammette di aver pensato molto alla storia vissuta con Antonio capendo anche le ragioni di alcuni atteggiamenti di Antonio. Quest’ultimo, a sua volta, spiega di aver riflettuto sulle sue mancanze. “Nell’ultimo periodo le cose non sono andate, ma chiudersi in se stesso non serve a niente. Voglio uscire con lei, ma deve avere la consapevolezza di dover cambiare alcuni suoi aspetti”, ammette Antonio. “Voglio uscire con lui”, aggiunge Nadia. Lieto fine per la coppia, dunque, nonostante i problemi che sembravano insormontabili.