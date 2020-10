Temptation Island: Salvo perde la calma e spacca tutto – VIDEO

Salvo ha perso la calma dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata, spaccando alcuni oggetti di scena a Temptation Island.

Il viaggio nei sentimenti di Salvo e Francesca a Temptation Island non è iniziato nel migliore dei modi. Lui, dopo aver visto un video sfogo di lei dove rimarcava la distanza che li sperava i loro continui problemi legati all’intimità, ha letteralmente perso la calma.

Dopo essere tornato dal confronto con Alessia Marcuzzi, che prima ha consigliato Speranza nella sua decisione sul fidanzato Alberto, ha iniziato a sfogare la sua rabbia, iniziando a spaccare tutti gli oggetti di scena che decorano il villaggio dei fidanzati.

Alberto ha rivelato di essere molto deluso dalla sua compagna, affermando che avrebbe preferito ad assistere un tradimento piuttosto che sentirla dire certe cose sul loro rapporto. Dello stesso parere sembra essere anche lei, che non è poi così sicura che riusciranno a superare i loro problemi di coppia all’isola delle tentazioni.

Salvo ha perso la calma a Temptation Island e questo è soltanto l’inizio del loro viaggio nei sentimenti, la strada è ancora lunga da percorrere.

Francesco e Salvo a Temptation Island, lui si sfoga: “Mi trascura per il lavoro”

Salvo, prima di perdere la calma nel villaggio dei fidanzati, ha ammesso di sentirsi trascurato da Francesca in quanto quest’ultima avrebbe preferito dare una maggiore importanza al suo lavoro piuttosto che a lui.

Durante il corso della loro permanenza a Temptation Island , i due hanno prontamente raccontato la loro storia ai rispettivi compagni di viaggio e non si sono fatti troppi problemi nello svelare che tempo non riesco ad avere una certa intimità a livello fisico.

“Fosse per me lo farei tutti giorni, ma lei ha iniziato a trascurarmi“ ha confidato lui. “Io poi sono fatto in questo modo, se tu inizi a trascurarmi, lo faccio anche io” ha ammesso. “Quando mi sono comportato la console, ho preferito giocare tutta la notte che stare nel letto con lei” ha concluso lui, per poi raccontare che una sua collega a lavoro ha provato a corteggiarlo, affermando che è stato parecchio difficile resistere alla tentazione.

“Se la pensi in questo modo, per me è peggio di un tradimento se non pensi prima a risolvere i nostri problemi di coppia” ha dichiarato Francesca a Temptation Island.

Francesca e Salvo a Temptation Island riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia? I due, a differenza delle altre coppie, hanno purtroppo fatto il loro ingresso in un secondo momento ed avranno a disposizione molto meno tempo rispetto agli altri per capire i loro reali sentimenti.