Allerta alimentare per tonno in scatola

Il ministero della salute ha diramato una nuova allerta alimentare. Il richiamo, questa volta, è per del tonno in scatola.

Uno degli alimenti di più largo consumo è senza alcun dubbio il tonno in scatola. E proprio in questi giorni, il ministero della salute ha diramato il richiamo per uno conservato in olio di girasole. A seguire tutte le informazioni sull’allerta, utili per riconoscere il tonno e capire come muoversi nel caso in cui lo si fosse acquistato.

Richiamo alimentare per tonno in scatola

Sul sito del Ministero della Salute è presente l’allerta per un lotto di tonno in olio di girasole del marchio Porticello. A seguire tutte le informazioni importanti.

Nome: Tonno in olio di girasole

Marchio: Porticello

Nome o ragione sociale dell’Osa: Frios Ittici Conservati di Salvatore Russino – 64025 Pineto

Lotto di produzione: JCG 324

Marchio di identificazione: GS/SF/E070

Nome del produttore: Cosmo Seafood Compani pmb 8 Thema (Replubblica del Ghana)

Sede dello stabilimento: Ghana

Data di scadenza: 12/2024

Descrizione del prodotto: Latta in metallo da 1730 grammi

Motivo del richiamo: Possibile contaminazione microbiologica

Trattandosi di un alimento a lunga conservazione è possibile che in molti lo abbiano acquistato e conservato. In tal caso non va assolutamente consumato ma riportato presso il punto vendita dove è stato acquistato. In questo modo si potrà ottenere un rimborso o effettuare uno scambio con un prodotto di altro tipo.

Qualora lo si fosse già mangiato, è meglio consultare il medico curante espondendogli la situazione. In questo modo si potranno avere dritte mirate sul come gestire la cosa.

Il tonno in scatola è uno dei prodotti maggiormente acquistati perché pratico da mangiare. Oltre ad essere buono si presta anche a ricette di ogni tipo.

Ovviamente, come per ogni alimento, bisogna prestare attenzione a quello che si mangia perché come nel caso di oggi, ci sono situazioni in cui possono verificarsi degli imprevisti.

Che si tratti di alimenti freschi o a lunga conservazione è quindi bene prestare sempre attenzione alle varie allerte in modo da rischiare intossicazioni o problemi di altro tipo.

