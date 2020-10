Lory Dal Santo: “Manuela Arcuri mi rivelò il segreto di Gabriel Garko”

Lory Del Santo ha rivelato un dettaglio del rapporto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko: i due sono stati fidanzatissimi e lei lo ha sempre protetto, ma era infelice.

La vicenda personale, pubblica e sentimentale di Gabriel Garko è diventata l’argomento caldo delle ultime settimane dopo il clamoroso quanto imprevedibile coming out che Garko ha deciso di fare in diretta nazionale durante il Grande Fratello.

Naturalmente, dopo la vicenda hanno cominciato a venire fuori moltissimi dettagli e soprattutto moltissime considerazioni sul passato di Garko, soprattutto da parte di personaggi dello spettacolo che hanno vissuto in maniera tangente le sue false storie d’amore.

L’argomento è stato al centro dell’ultima puntata di Live – Non È La D’Urso, durante la quale sono intervenute Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, e Lory Del Santo, che in passato ebbe modo di raccogliere e custodire le confidenze di Manuela Arcuri.

Manuela e Gabriel erano “fidanzatissimi” ha spiegato la Del Santo, eppure lei sembrava soffrire molto, segno che evidentemente non era a conoscenza del vero segreto di Gabriel Garko.

Lory Del Santo: “Tutte le sue donne hanno protetto Gabriel Garko”

Gabriel Garko è stato amato moltissimo da tutte le sue donne: è quello che sta emergendo nel corso delle settimane, mano a mano che vengono fuori dettagli dal passato amoroso (o presunto tale) del bell’attore ormai quasi cinquantenne.

Lui e Eva Grimaldi, per esempio, sono ancora profondamente legati. Come ha spiegato Imma Battaglia nel corso del collegamento con Live, Eva ha continuato a tenere il suo segreto anche anni dopo la loro separazione, addirittura nascondendo la verità alla donna che sarebbe diventata sua moglie.

“Eva ha tenuto il segreto anche con me. Quando me ne hanno parlato hanno sempre parlato di un sistema” ha spiegato la Battaglia, che oggi è una delle migliori amiche di Garko e lo sta sostenendo nel suo percorso per entrare finalmente in maniera ufficiale all’interno della comunità LGBT+, di cui Imma è una famosissima attivista.

La Grimaldi però non è stata la sola a custodire gelosamente il segreto di quello che a tutti gli effetti è stato per anni il suo migliore amico. Anche Manuela Arcuri non ha mai fatto nulla per intaccare o corrompere l’immagine di coppia che aveva attentamente costruito insieme a Garko, conquistando le copertine dei più importanti rotocalchi di cronaca rosa nel periodo in cui i due bellissimi stavano assieme.

Si parla ormai di quasi dieci anni fa: i due si conobbero nel 2009 sul set della fiction Il Peccato e la Vergogna. Come la Arcuri ha sempre rivendicato, anche nelle ultime settimane, il loro flirt non fu assolutamente studiato a tavolino, anche se alla luce delle ultime vicende è un po’ difficile da credere.

Secondo la versione della Arcuri tra i due ci fu molta intesa e lui si comportò da vero gentiluomo nel brevissimo periodo in cui si frequentarono. Trascorsero insieme dei week end di vacanza, passarono insieme del tempo, ma sempre al di fuori della camera da letto, o quasi.

Il segreto di Manuela Arcuri era proprio quello, ha rivelato Lory Del Santo. Pare infatti che Lory una sera raccolse le confidenze di Manuela mentre si trovavano a Montecarlo, ad un evento al quale Garko e Manuela partecipavano come coppia. La Del Santo chiese come andassero le cose tra loro e Manuela dovette ammettere, con sincera tristezza, che lui a letto con lei si bloccava, e che le aveva confessato di trovarla troppo giunonica anzi “troppo voluminosa”, per usare le parole di Lory.

La Del Santo si è chiesta ripetutamente come mai le donne di Garko abbiano sempre deciso di proteggerlo senza rivelare ai quattro venti quello che sapevano. Sembra assolutamente chiaro, però, fin dalla reazione di Adua, che Gabriel sappia conquistare davvero l’affetto e la fiducia delle sue compagne, al di là dell’intesa sessuale che, ovviamente, non avrebbe mai potuto esserci.

Con la Grimaldi, ovviamente, le cose vanno ancora oltre: Garko ha dichiarato che erano una coppia a tutti gli effetti, se si escludeva le sfera sessuale e che, se avesse potuto amarla completamente, Eva sarebbe stata la donna che avrebbe voluto sposare.