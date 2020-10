Diletta Leotta: camicia nera trasparente aperta sul decolletè – Foto

Diletta Leotta, che spettacolo: camicia nera semi trasparente, aperta sul decolletè, fa impazzire tutti. Bellezza mozzafiato, foto.

Diletta Leotta incanta tutti. Con una camicia nera semi-trasparente, aperta sul prosperoso decolletè, capelli legali e giacca di pelle, la conduttrice manda in delirio tutti i suoi fans che non aspettano altro di vederla in tutto il suo splendore. Nonostante i vestiti estivi siano già stati riposti nell’armadio, la Leotta, anche con vestiti più autunnali fa sognare i milioni di followers che la seguono con affetto. Su Instagram, ha così pubblicato una serie di storie in cui sfoggia un outfit casual, ma decisamente sensuale che ha mandato in delirio il popolo di Instagram.

Diletta Leotta: fondoschiena perfetto e sorriso radioso

Tenuta sportiva e casual per Diletta Leotta che, quando non deve raccontare in tv la Serie A dove sfoggia camicia e minigonna, preferisce sfoggia look più semplici ma che esaltano ugualmente le sue forme mozzafiato. Con una giacca di pelle indossata su una camicia nera con una profonda scollatura, dei jeans molto aderenti, scarpe da ginnastica, sorriso radioso e capelli raccolti, la Leotta è un vero spettacolo. ltre ad essere bellissima, la conduttrice è sempre super professionale.

Precisa, determinata e sicura di ciò che desidera dalla vita, lavoro dopo lavoro, sta ottenendo un posto importante nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere diventata il volto femminile del calcio italiano, Diletta ha dimostrato di poter fare molto altro in tv. Lo scorso febbraio è salita sul palco del Festival di Sanremo 2020 insieme ad Amadeus dimostrando di avere una grande padronanza e di non temere eventi importanti come quello che si svolge ogni anno al Teatro Ariston.

In radio, inoltre, dove conduce ogni giorno la trasmissione “105 Take Away” sulle frequenze di Radio 105 insieme a Daniele Battaglia, sfoggia anche la sua ironia, freschezza ed energia. Con una grande voglia di realizzare tutti i suoi sogni, Diletta non si ferma un attimo e tra tv, radio e vari progetti come quello che ha portato alla pubblicazione del primo libro “Scegli di sorridere”, è un vero vulcano di idee e i fans sono sempre più pazzi di lei.