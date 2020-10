Web 365 scala, posizione dopo posizione, la classifica Comscore dei siti italiani di informazione online più seguiti.

In cima alla classifica continua la lotta per il primato tra Ciaopeople, Evolution Adv e Citynews.

Ma poche righe sotto, al sesto posto per la precisione, ci sono i ragazzi di Web 365 il gruppo che, se messo da parte l’exploit del FattoQuotidiano.it (che scala ben cinque posizioni e si piazza al quarto posto con 22,2 milioni di visitatori unici, il 32% in più rispetto a luglio), più di tutti si sta distinguendo per una irrefrenabile scalata alle vette dell’informazione online.

Comscore stila infatti anche per il mese di agosto la top 100 dei media italiani per total digital audience e il gruppo editoriale Romano sembra destinato ancora una volta a stupire e sbaragliare la concorrenza.

Scopriamo i numeri nel dettaglio.

Web 365 scala le vette dei siti di informazione online italiani

Web365 è un affollato network di siti, del quale, tra gli altri, facciamo parte anche noi di CheDonna.it.

Insieme a circa una trentina di magazine online cerchiamo di fornire ogni giorno agli utenti del web un prospetto completo sul mondo dell’informazione: sport, news, gossip, cucina, motori e molti altri sono gli argomenti che trattiamo quotidianamente, che andiamo ad approfondire e rispetto ai quali cerchiamo di darvi un’informazione a 360 gradi.

Un servizio apprezzato a quanto pare dato che, nel mese di agosto, si è registrata, secondo i dati di Comscore, una crescita crescita del 18%, portando il network a totalizzare 21,5 milioni di visitatori unici.

In generale l’informazione on line sembra non aver affatto risentito del mese vacanziero per eccellenza, agosto, e, complice la diffusione del Covid-19 e la ripresa dei focolai in alcune regioni italiane e in diversi Paesi europei, l’attenzione dei lettori nostrani sembra esser rimasta ben desta.

Così l’audience dei quotidiani online è rimasta sostanzialmente stabile rispetto a luglio 2020 e in crescita del 5% in termini di utenti su base annua, percentuale che sale al 20% per le Local news.

Crescite significative dell’audience rispetto all’anno precedente si è registrata invece per i siti di informazione sul mondo dei motori (+24%), dei viaggi (+18%) e dello sport (+10%) ma soprattutto dei siti di lifestyle, sulla bellezza (+34%) e la cucina (+31%), proprio i temi forti di CheDonna.it.

Non solo dunque gossip e attualità ma un’informazione ben più completa e articolata pare esser quella prediletta da cybernauti nostrani. Proprio l’informazione che Web 365 desidera regalare al mondo del web e che ogni giorno si impegna costruire.