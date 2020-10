Elisa Isoardi scrive un dolce messaggio per Raimondo Todaro inviandolo ad Eleonora Daniele: la conduttrice lo legge in diretta.

Elisa Isoardi non nasconde il legame che sta nascendo con Raimondo Todaro. Tra la conduttrice e il maestro di Ballando con le stelle 2020 il feeling è stato immediato e, dopo l’operazione di appendicite a cui è stato sottoposto Todaro, i due si sono uniti ancora di più. Elisa sta cercando di aiutare Raimondo e Todaro, a sua volta, le sta vicino aiutandola per affrontare al meglio le prove di Ballando con le stelle.

All’interno del programma condotto da Milly Carlucci, la conduttrice sta vivendo dei momenti molto intensi e ha espresso tutte le proprie emozioni in un messaggio inviato ad Eleonora Daniele. A leggere le parole della Isoardi è stata poi la conduttrice di Storie Italiane durante la puntata del 2 ottobre di cui è stato ospite proprio Todaro.

Elisa Isoardi e il messaggio per Raimondo Todaro: “Grazie perchè mi hai presa per mano dalla prima puntata”

Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sta nascendo un rapporto davvero speciale. Tra i due non c’è nessuna storia d’amore, ma il feeling e l’affetto che provano l’una per l’altra sono reale. Dopo aver ballato da sola nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, la Isoardi ha riabbracciato Raimondo. Al suo insegnante ha così dedicato delle dolcissime parole che Eleonora Daniele ha letto in diretta.

“Sono contenta di prendermi cura di Raimondo perchè si fa così in famiglia. Quando uno non può ci pensa l’altro. Lo scorso sabato ho ballato da sola, ma per la coppia, sabato sera, finalmente, ci prenderemo per mano. Non sarà un semplice ballo, sarà un racconto che parla di attenzione, di aiuto, di protezione e soprattutto gentilezza, sentimenti fondamenti della vita, sentimenti che ho riscoperto grazie a Ballando con le stelle, grazie a Milly. Grazie soprattutto a te, caro Raimondo, che mi hai presa per mano dalla prima puntata e ti sei fidato. Sei un ragazzo che merita e un grande papà. Lo sai, faremo tutto il possibile”, ha scritto la conduttrice.

Questa sera, dunque, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro torneranno a ballare insieme sulla pista di Raiuno.