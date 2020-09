Raimondo Todaro si collega con Ballando con le stelle 2020 dall’ospedale Gemelli, Milly Carlucci: “Potevi darti una pettinata”.

Raimondo Todaro, ancora in ospedale, si collega dal Policlinico Gemelli di Roma, con lo studio di Ballando con le stelle 2020. Prima dell’esibizione di Elisa Isoardi, costretta a scendere in pista senza Todaro per non farsi eliminare e restare in gara, Milly Carlucci annuncia un collegamento con Raimondo che è ancora in ospedale. Dopo aver visto l’immagine di Raimondo, prima Elisa Isoardi e poi Milly Carlucci, hanno rimproverato amorevolmente uno dei maestri storici di Ballando con le stelle 2020.

Elisa Isoardi balla da sola a Ballando con le stelle 2020: le parole di Raimondo Todaro dall’ospedale

Anche senza Raimondo, Elisa Isoardi, con l’aiuto degli altri maestri, ha preparato ugualmente l’esibizione per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2020. Prima della sua esibizione, ha ricevuto una sorpresa da Raimondo che, in tenuta da ospedale, si è collegato dal Policlinico Gemelli. “Potevi metterti un po’ di fard”, lo rimprovera la conduttrice. “Raimondo va bene che sei in ospedale, ma potevi pettinarti e sistemarti la barba”, ha poi aggiunto Milly Carlucci.

“Milly, quando si ha fascino non c’è bisogno”, ha risposto ironico Raimondo. La Carlucci, prima di far esibire la Isoardi, ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Raimondo che è stato operato di appendicite ma sta bene. La Isoardi si è poi esibita da sola strappando gli applausi del pubblico e ricevendo anche i complimenti del suo insegnante. La giuria ha apprezzato lo sforzo e l’esibizione della Isoardi che, però, non viene premiata come avrebbe voluto il pubblico.

“Ma quanto sei bella? Sei stata uno spettacolo e mi sono quasi emozionato“, ha commentao alla fine dell’esibizione Todaro.

L’esibizione della Isoardi, però, è piaciuta davvero al pubblico che ora aspetta il ritorno di Todaro in pista al suo fianco.