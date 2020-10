Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta: “Mio piccolo principe”

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, dedica parole d’amore al compagno, concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Mentre Andrea è nella casa più spiata d’Italia, Natalia sta seguendo le sue avventure da casa continuando a portare avanti la sua vita professionale in attesa di poterlo rivedere e abbracciare. Sui social, Natalia scrive parole d’amore per il fidanzato che, nella casa, l’ha definita “l’amore della sua vita”.

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta: “Sempre con te”

Sempre più uniti e innamorati, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si godono la storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne. Prima dell’ingresso dell’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Natalia ha pubblicato un video con tutti i momenti più belli scrivendo una dolcissima dedica.

“Ebbene sì questa è la mia felicità.

Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante .

Ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere. 😄

Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori piu forti di prima .

Sempre con te❤️

I love you my Little prince”.

Natalia che a Venezia ha commesso una gaffe, inoltre, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha ribadito tutto il suo amore per il fidanzato:

“Sono molto tranquilla, Andrea è un ragazzo espansivo, socievole, ed è molto protettivo verso i propri affetti, guai a toccargli la famiglia o la fidanzata. È uno che sclera nei modi giusti, nel senso che è più calmo e razionale di me. Ed è bellissimo, ma io mi sono innamorata di lui per la sua testa e i suoi principi. Mi fa sentire amata, è molto intelligente e da quando sta con me, è più maturo (ride ndr.)”.