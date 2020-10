Grande Fratello Vip annulla il televoto: Denis Dosio squalificato?

By

Il Grande Fratello Vip ha scelto di annullare il televoto a causa di un provvedimento disciplinare. Denis Dosio è a rischio?

Il Grande Fratello Vip ha da poco annunciato sui profili social dedicati al programma che il televoto di questa settimana è stato annullato a causa di un problema disciplinare nei confronti di un concorrente.

In molti hanno subito ipotizzato che il concorrente in questione sia Denis Dosio, che è finito tra i nominati di questa settimana, che nelle scorse ore avrebbe bestemmiato nella casa più spiata d’Italia.

Denis Dosio sarà squalificato dal Grande Fratello Vip? Gli utenti della rete non hanno alcun dubbio, visto che già nelle passate edizioni alcuni concorrenti sono stati costretti a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia dopo aver bestemmiato e sembrerebbe in qualche modo ingiusto che non venga riservato lo stesso trattamento anche a lui.

La produzione del Grande Fratello Vip annuncia provvedimenti disciplinari: il comunicato

La produzione del Grande Fratello Vip, come anticipato, ha comunicato al pubblico del piccolo schermo e della rete la decisione di voler annullare il televoto di questa settimana, restituendo la somma spesa di chi ha partecipato attivamente alle nomination, in quanto un concorrente potrebbe abbandonare il programma in seguito ad un provvedimento disciplinare.

“Il televoto di questa settimana vedeva coinvolti i seguenti concorrenti: Denis Dosio, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Adua Del Vesco e Dayane Mello” esordisce il comunicato. “Ma abbiamo scelto di annullarlo a causa di un provvedimento disciplinare che prenderemo nei concorrenti di un concorrente“ prosegue l’annuncio. “Nella puntata di questa sera, Alfonso racconterà tutti i dettagli sul caso” conclude.

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

In molti però sono convinti che oltre a Denis Dosio, anche Dayane Mello sia a rischio squalifica a causa delle frasi pronunciate contro le persone omosessuali.

Quale sarà il concorrente che abbandonerà la casa?