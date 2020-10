Federica Pellegrini tra fascino e talento: la foto ammalia i followers

Federica Pellegrini cattura l’attenzione degli affezionati con una foto delle sue gambe, principale fonte di successi in vasca, ma anche arma di seduzione. Il risultato è disarmante.

Federica Pellegrini continua ad allenarsi per arrivare pronta a Tokyo 2021 e agli altri impegni che la vedranno protagonista fino ad allora. Se c’è chi mette in dubbio la prestanza fisica della campionessa, dovrà ricredersi non soltanto alla luce degli ultimi incoraggianti risultati – come quello ottenuto durante il trofeo “Sette Colli” a Roma – ma anche d’innanzi alla consapevolezza che il corpo della campionessa resta un patrimonio (sportivo ed estetico) da ammirare senza riserve.

Ulteriore prova ne abbiamo con l’ultima foto che la campionessa di nuoto ha postato sul proprio account Instagram: le sue gambe in primo piano rubano la scena, distesa su un letto, in bianco e nero, senza aggiungere altro. Uno scatto dall’elevato potenziale fascinoso e una notevole carica seduttiva. La Pellegrini, dunque, conquista i followers non soltanto in acqua. Il suo fascino è contagioso anche sulla terra ferma, dove le persone non galleggiano eppure cercano di non affogare nei problemi e negli imprevisti della quotidianità.

Federica Pellegrini, talento e sensualità: la foto della campionessa conquista i fan

La celebre sportiva sa regalare un sorriso compiaciuto alla platea social, che è in grado di ammansire con il solo contributo della sua bellezza, insieme ad un pizzico di cordialità e della sana autoironia. Doti che solamente i numeri uno posseggono e la nuotatrice, senza indugio, va annoverata fra le grandi personalità sportive e glamour del nostro Paese. Ha unito l’Italia, ancora una volta, davanti alla tivù – come accade esclusivamente per le partite di calcio – a forza di bracciate.

A giudicare dall’ultimo scatto postato, oltre ad una massiccia dose di talento, la Divina – come sono soliti definirla con merito – ha fatto sua una considerevole quantità di sacrificio dal punto di vista atletico e sociale che la stanno ripagando nel modo giusto: i calli sui piedi, che sono il giusto epilogo dopo due gambe suadenti ed impareggiabili, sono la dimostrazione che l’unico posto dove successo viene prima di sudore continua ad essere il vocabolario che, talvolta, bisogna sfogliare per attribuire termini nuovi e all’altezza delle imprese dell’incontenibile 32enne di Mirano.

Visualizza questo post su Instagram Un neo Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 1 Ott 2020 alle ore 12:37 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Pellegrini | Niente vacanze per la campionessa: “Mi allenerò”