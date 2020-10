Donald Trump e Melania positivi

Il presidente degli stati uniti e la moglie Melania sono risultati positivi al Covid. L’annuncio arriva via tweet.

A dare la notizia, dopo che una fonte anonima aveva accennato alla cosa, è stato lo stesso Donald Trump che attraverso un messaggio si Twitter ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid-19, aggiungendo che lo stesso è accaduto anche alla moglie Melania.

Il presidente degli Stati uniti, che recentemente è tornato a parlare del vaccino, ha fatto sapere che entrambi hanno già iniziato il periodo di quarantena e di ripresa dal virus. A contagiarli si pensa sia stata Hope Hicks, stretta collaboratrice che da poco è risultata a sua volta positiva al Coronavirus, destando così le prime preoccupazioni.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

