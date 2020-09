Enrico Nigiotti: tatuaggi, barba incolta e capelli raccolti, web in delirio – Foto

Enrico Nigiotti manda in delirio il web: tatuaggi, barbara incolta, capelli raccolti e look da bello e dannato per il cantautore, foto.

Enrico Nigiotti manda in delirio i fans. Con i tatuaggi in mostra la barbara incolta, i capelli raccolti e le collane che completano il suo look, il cantautore toscano strappa like e complimenti ai suoi followers che lo ammirano in primis per il suo indiscutibile talento musicale, ma anche per il suo fascino.

Di profilo, con una maglia a mezze maniche che le lascia scoperte le braccia e gli occhiali do sole, Nigiotti guarda davanti a sè, probabilmente per fissare i suoi nuovi obiettivi professionali. Migliaia di like e commenti da parte dei fans che s’inchinano di fronte al suo talento, ma anche alla sua bellezza.

Enrico Nigiotti a petto nudo: boom di like

Amante del mare, Enrico Nigiotti ha trascorso parte dell’estate godendosi il sole, le spiagge e il mare e regalando ai fans foto in cui si mostra in costume e senza maglietta portando a casa migliaia di like e commenti. “Troppo bello”, scrive una fan. “Io sono sempre più innamorata”, aggiunge un’altra. E ancora: “Bravo e bello”, “Che bono”, “Bello e bravo”, “Che figo”.

Nigiotti, però, ha conquistato tutti con la sua musica. Dopo aver riconquistato popolarità partecipando all’undicesima edizione di X Factor nel 2017 entrando nella squadra degli Over di Mara Maionchi, è salito nuovamente alla ribalta partecipando al Festival di Sanremo nel 2019 con Nonno Hollywood e nel 2020 con Baciami adesso. A settembre, inoltre, ha partecipato, con tutti gli altri artisti della musica italiana ai Seat Music Awards regalando ai fans la gioia di poterlo risentire dal vivo.

I fans, ora, non vedono l’ora di poterlo rivedere dal vivo. Negli scorsi giorni sono state annunciate le date del tour 2021 che porterà Enrico in giro per l’Italia e il countdown per il ritorno live di Nigiotti è ufficialmente iniziato.