Enrico Nigiotti sale sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2020 con la gonna e il gesso: ecco cos’è successo al cantautore.

Enrico Nigiotti sale sul palco dei Seat Music Awards 2020 con un look insolito. Il cantautore livornese, presentato da Carlo Conti come un artista diretto e sincero, capace di parlare di valori importanti come l’affetto per il nonno e l’amicizia, è salito sul palco con la gonna e un vistoso gesso. Un look particolare che, tuttavia, è piaciuto al pubblico e rispecchia la forte personalità del cantante.

Enrico Nigiotti: ecco perchè sul palco dell’Arena di Verona con la gonna e il gesso

Tra i tanti artisti che hanno accettato di partecipare ai Seat Music Awards 2020 dedicati a tutti i lavoratori della musica che, come hanno sottolineato i vari artisti che sono saliti sull’Arena di Verona consentono la realizzazione dei vari spettacoli, c’è stato anche Enrico Nigiotti il quale, nonostante un problema di salute, ha ugualmente deciso di partecipare.

Nigiotti, come ha spiegato Carlo Conti, si è fatto male ad una gamba. “Mi sono rotto il malleolo”, ha spiegato il cantatore livornese in diretta su Raiuno. Oltre a regalare al pubblico il suo look con gonna e gesso, il cantautore ha presentato il suo nuovo singolo “Para el sol” dedicato ad un amico perchè “l’amicizia è il vino della vita”, ha detto il cantautore ai microfoni di Carlo Conti. “Curati“, ha poi detti Vanessa Incontrada protagonista di una gaffe con Fabrizio Moro mentre lo salutava. “Curami te”, è stata l’ironica risposta di Nigiotti.

Pur di salire sul palco dell’Arena di Verona con un look che rispecchiasse il suo stile e la sua forte personalitò, Nigiotti ha scelto d’indossare una gonna in stile scozzese e il gesso abbinando un giubbotto di pelle, una maglia bianca e sfoggiando i lunghi capelli raccolti in un’acconciatura improvvisata.