Omicidio a Prato: muore Mirko Congera e la fidanzata resta ferita

Un nuovo caso di omicidio e circostanze ancora non del tutto chiare. La vittima è stata accoltellata in casa sua. Vediamo in dettaglio.

Ad appena pochi giorni dall’omicidio di Lecce, di cui è di oggi la notizia dell’arresto dell’assassino, un nuovo caso di cronaca sconvolge l’opinione pubblica italiana.

Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate questa notte a Prato all’interno della sua abitazione in via Firenze.

Nello scontro con l’assassino è rimasta ferita anche la compagna della vittima, che è ricoverata all’ospedale cittadino Santo Stefano. La donna per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

In questo caso le indagini non si pensa vadano a dilungarsi troppo siccome i carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero rintracciato il presunto responsabile.

Probabilmente quindi l’assassino dovrebbe essere un conoscente della coppia fermato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

Il movente sembra tutt’ora essere sconosciuto.

Il sospettato è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri dove è in corso il suo interrogatorio, a riguardo ancora non si sa nulla.

Resta tutto ancora da verificare, pertanto seguiranno aggiornamenti.