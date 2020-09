Fiocco rosa per Ranocchia: è nata Adele Luna, tweet del difensore interista

Andrea Ranocchia diventa papà. È nata Adele Luna, il difensore dell’Inter lo annuncia con un tweet sul suo profilo ufficiale. Congratulazioni e auguri dai tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio.

Andrea Ranocchia, celebre difensore dell’Inter, è al centro del mercato. In questa sessione, inedita per periodo e modalità, il calciatore potrebbe, infatti, passare al Genoa: l’Inter sta trattando con il Grifone. Fino a ieri pomeriggio sembrava essere tutto fatto per ufficializzare quanto prima il passaggio di Andrea in rossoblu, ma in serata l’affare sembrerebbe aver intrapreso una nuova fase di stallo.

Motivo del ripensamento: Antonio Conte, il mister nerazzurro ritiene Andrea Ranocchia un importante uomo spogliatoio. Inoltre, persiste il timore – in caso di mancato approdo di Smalling, su cui c’è anche la Roma – di rimanere con pochi elementi in difesa rispetto agli impegni della compagine nerazzurra.

Ranocchia, è nata Adele Luna: il difensore annuncia il lieto evento

Se il mercato causa qualche grattacapo, il difensore trova serenità in famiglia: è, infatti, da poco nata sua figlia. Il 32enne di Assisi ha annunciato il lieto evento sul suo profilo ufficiale Twitter: “D’ora in poi saremo in quattro, Adele Luna”, con un cuoricino a fare da chiosa. Il modo più dolce per esprimere orgoglio e felicità. La storia con la dolce metà Gaia Lucarini si arricchisce di un altro appassionato ed esaltante capitolo.

Il calcio merita le sue attenzioni, ma attualmente Andrea Ranocchia ha la testa nel pallone per altri motivi. E forse è giusto così.

D'ora in poi saremo in 4!

Adele Luna 💖 pic.twitter.com/q6nz9Hhc4z — Andrea Ranocchia (@23_Frog) September 28, 2020

