LisolaStore grande protagonista del GF VIP 2020

A seguito del grandissimo successo avuto in occasione del GF VIP quarta edizione, il marchio di biancheria per la casa LisolaStore è stato scelto come partner ufficiale anche per il GF VIP 2020 quinta edizione, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda a partire da settembre.

Obiettivo, portare all’interno della casa prodotti di altissima qualità e comodità, visto che quelli dell’edizione precedente hanno ricevuto un particolare apprezzamento da parte dei concorrenti dell’edizione numero quattro.

LisolaStore protagonista al GF VIP 2020

Durante l’edizione del GF VIP 4º edizione, la novità per il brand è stata quella di lanciare la nuova collezione artigianale Lisola, composta al 100% da prodotti Made in Italy di alta qualità. In occasione della prossima edizione del GF VIP, sono in serbo altre sorprese: oltre a munire la casa più spiata d’Italia di esclusiva biancheria da letto, infatti, LisolaStore sarà fornitore ufficiale anche per quanto riguarda il mondo della cucina, un altro settore in cui il marchio si distingue per qualità, raffinatezza e originalità delle sue proposte.

Un’altra novità per il GF VIP 5º edizione (che anche oggi ne ha fatto vedere delle belle) consisterà nel mettere a disposizione dei concorrenti dei sacchetti per la lavanderia, comodi e pratici, da appendere alle pareti, allo scopo di offrire maggiore ordine e migliorare l’aspetto degli ambienti domestici.

LisolaStore, garanzia di qualità

La caratteristica distintiva de LisolaStore consiste nel rappresentare qualità, innovazione e ;ade in Italy per quanto riguarda la biancheria per la casa. Antonio e Renato, titolari del negozio, fanno parte della terza generazione di una famiglia che fu tra le prime a dedicare la vita al mondo dei tessuti.

LisolaStore è un marchio che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida evoluzione, mettendo a punto una vetrina ricca di stile che, partendo dal centro di Milano, è conosciuta ormai in tutta Italia, grazie all’e-shop e ai prezzi competitivi. Il negozio propone un assortimento esclusivo e variegato, per offrire stile e originalità in ogni angolo della casa. Tradizione e innovazione si intrecciano nei prodotti de LisolaStore, esaltando la maestria dell’artigianato Made in Italy e la qualità delle materie prime di origine naturale utilizzate per la realizzazione dei diversi articoli.

L’obiettivo de LisolaStore è affermarsi come punto di riferimento in Italia per la biancheria della casa ma anche per tutti quei prodotti che permettono di migliorare l’abitare contemporaneo, con particolare attenzione e cura per i dettagli. Le conferme che la direzione intrapresa è quella giusta arrivano quotidianamente, tanto che il negozio è stato scelto, per la seconda volta, da uno dei programmi televisivi più famosi e in voga del nostro Paese.