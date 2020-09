Francesca Pepe senza parole al GF Vip: il terribile gesto di Dayane – VIDEO

Dayane Mello ha perso la calma al Grande Fratello Vip, compiendo un terribile gesto nei confronti di Francesca Pepe.

Franceska Pepe, diciamocelo, in soli pochi giorni dal suo ingresso è riuscita a diventare la protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La modella è al centro di tutte le discussioni presenti all’interno della casa più spiata d’Italia ed è senza dubbio una grande provocatrice, bisogna ammetterlo, ma ha sempre utilizzato un linguaggio rispettoso e non ha mai alzato le mani su nessuno o qualsiasi cosa all’interno della casa.

Se ieri si è sfiorata la rissa nella casa, oggi la situazione non è decisamente migliorata. Francesca, con la K ovviamente, ha accusato Adua Del Vesco di aver toccato le sue cose. L’attrice ha prontamente smentito e, in maniera elegante come soltanto lei sa fare, l’ha mandata a quel paese, chiedendo in maniera definitiva la faccenda.

Dayane Mello, invece, che con questa storia non c’entra assolutamente nulla si è fatta avanti e stufa degli atteggiamenti della Pepe le ha rovesciato tutte le sue cose per terra.

Dayane ha perso la calma con Franceska Pepe al GF Vip, facendo un gesto davvero pessimo, da bulli della scuola che di certo non ha fatto impazzire il pubblico da casa

Grande Fratello Vip: Dayane Mello perde la calma con Francesca Pepe

Visualizza questo post su Instagram La situazione ormai è fuori controllo… ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Set 2020 alle ore 7:22 PDT

Francesca Pepe non si è scomposta più di tanto e quando gli altri concorrenti le si sono avvicinati per sapere cosa fosse successo tra lei e Dayane Mello, ha detto che ci era rimasta male che qualcuno avesse messo le mani tra le sue cose, in quanto lei non si permettere di toccare le loro.

“Curati” ha prontamente replicato Francesca Pepe contro Dayane Mello. “Mi ha rovesciato le cose per terra, io avevo trovato tutte le mie creme schiacciate e non mi va che qualcuno tocchi quello che è mio” ha spiegato la modella, che tra l’altro ieri si è scoperta essere l’amante di Sgarbi per 7 ore. “Io rispetto le cose degli altri, vorrei si facesse lo stesso con me” ha concluso amareggiata.

Come anticipato, nessuno mette in dubbio che Franceska Pepe al Grande Fratello Vip sia una provocatrice, ma imparare le basi dell’educazione sarebbe il minimo per tutti gli altri. La modella, infatti, non ha mai mancato di rispetto a nessuno e non si è mai permessa di alzare le mani, né su cose né su persone. Sicuramente, nella diretta di questa sera, ne vedremo delle belle visto che Alfonso Signorini ha anticipato che parte della serata sarà dedicata agli scontri dei concorrenti.