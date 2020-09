Adua Del Vesco è in pericolo dopo le dichiarazioni sull’AresGate? Un noto attore è preoccupato per lei e chiede venga messa sotto protezione.

Da qualche giorno a questa parte, è innegabile, non si fa altro che parlare di Adua Del Vesco e del vaso di Pandora che lei e Massimiliano Morra hanno aperto nella casa del Grande Fratello Vip, dando vita all’Ares Gate.

L’attrice, o meglio dalle sue dichiarazioni, si è compreso che veniva controllata da qualcuno che credeva un suo amico ma quest’ultimo, che ha soprannominato Lucifero, la stava portando lentamente alla sua morte.

Dopo le sue recenti dichiarazioni, e dopo che il web sembrerebbe aver scoperto chi è il Lucifero di cui tutti parlano, molti personaggi famosi hanno trovato il coraggio di parlare e non solo hanno confermato le dichiarazioni di Adua, esprimendo tutta la loro solidarietà per lei, ma c’è chi come Lorenzo Crespi consiglia di metterla sotto protezione, una volta finito il suo percorso nella casa, perché potrebbe essere in pericolo.

“La storia di Adua è vera ed inizia verso la fine degli anni 80 e gli inizi dei 90″ ha esordito l’attore sul suo profilo Instagram. “Quello che ha raccontato non riguarda poche persone, ma coinvolge tutta Mediaset per 30 anni, considerando fiction, spettacoli vari, uomini potenti e politici” prosegue Crespi sui social. “L’unica cosa che mi sento di chiedervi è che quando iniziate ad indagare, fate in modo che non appena questa ragazza abbandona la casa sia messa sotto protezione perché potrebbe essere in serio pericolo“.

“Il Lucifero di cui tanto ha parlato ne ha fatte di tutti i colori, ma ha sempre potuto contare su una grande famiglia” ha concluso Lorenzo Crepi lasciando un dubbio nelle mente dei lettori: Adua Del Vesco dopo il GF Vip sarà in pericolo? Lui non sembra avere dubbi.

Lorenzo Crespi dopo le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco: “Perché Garko e Grimaldi non parlano?”

Lorenzo Crepi, dopo aver lanciato un appello per Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, ha anche rivolto una domanda a tutti quei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che sanno esattamente a cosa si riferisce la concorrente di Alfonso Signorini, ma che nonostante tutto hanno scelto di non dire una parola sul caso.

“Se fossi un giudice che dovrà occuparsi di questo ipotetico caso, mi verrebbe da fare una sola domanda a tutte le creazioni a cui ha dato vita Lucifero” ha confidato l’attore, che qualche anno fa non ha nascosto di essere stato molto malato. “Gabriel Garko, Eva Grimladi, Valeria Marini, Pamela Prati” ha spiazzato facendo nomi e cognomi dei diretti interessati. “Siete sicuri che voi di tutto questo non sapere nulla” ha chiesto in maniera retorica per poi aggiungere. “Il vostro silenzio è una vergogna” ha aggiunto.

Lorenzo Crespi ha lanciato un appello per Adua Del Vesco al GF Vip, ma l’attore probabilmente però non era a conoscenza che Eva Grimaldi e Gabriel Garko hanno mostrato il loro sostegno alla concorrente di Alfonso Signorini.