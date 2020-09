Caso Diawara, D’Alema tuona: “Inaccettabile per i tifosi della Roma”

Il noto politico italiano, nonché ex Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema (da sempre vicino ai colori della Roma) non si è risparmiato nel commentare l’incresciosa vicenda che ha coinvolto la squadra recentemente per la quale è arrivata la sconfitta a tavolino per 3-0 nella gara di campionato contro il Verona.

A Roma, sponda giallorossa, tiene ancora banco la questione Diawara con la sconfitta assegnata a tavolino alla squadra di Fonseca contro il Verona per un vizio di forma commesso dal segretario generale del club Pantaleo Longo – che ha già rassegnato le dimissioni – al punto che la nuova proprietà (Dan e Ryan Friedkin) starebbe pensando di fare alcuni cambiamenti drastici per dare una risposta convincente alla piazza che, appena dopo una giornata dall’inizio della nuova stagione, comincia a rumoreggiare in maniera considerevole.

Fra i delusi eccellenti troviamo anche Massimo D’Alema, il celebre politico italiano – da sempre vicino ai colori giallorossi – ha commentato quanto accaduto nei giorni scorsi definendo la questione inammissibile: “I tifosi della Roma sono abituati a qualsiasi tipo di sofferenza, ma in tal caso siamo ben oltre l’accettabile. Spero che il responsabile di tutto questo faccia chiarezza prima con la società e poi con i sostenitori”. Parole forti dell’ex Presidente del Consiglio che fanno il paio con le considerazioni su Edin Dzeko e il suo mancato passaggio alla Juventus: “Sconcertante come si sia evoluto il mancato trasferimento in bianconero. Almeno, se avesse giocato a Verona, sul campo avremmo vinto”.

Consolazione che, stavolta, serve davvero a poco visto che la giustizia sportiva è stata davvero implacabile: 3-0 a tavolino senza sconti, con i giallorossi che si ritrovano così a zero punti in classifica dopo una sola gara. Ad animare le giornate dei supporters c’è anche il calciomercato: Allegri sembrerebbe essere in pole position per sostituire Fonseca alla guida tecnica della squadra affiancato da un direttore sportivo d’eccezione. Il nome nuovo, infatti, è quello di Fabio Paratici attualmente in forza alla Juve. Squadra che la Roma è chiamata ad affrontare domenica.

Restando in tema di trattative, Pantaleo Longo, al centro del caso Diawara e dimissionario in giallorosso sarebbe al centro di un affare proprio con il Verona: il dirigente, infatti, potrebbe passare agli scaligeri. I rumors ci tengono a precisare che i contatti con la squadra veronese sarebbero avvenuti prima della spiacevole querelle giudiziario-mediatica che ha coinvolto la Roma. Del resto, però, è impossibile – alla luce di quanto emerso – non fare supposizioni. D’altronde, come recita un vecchio adagio: “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.

