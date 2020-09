Uomini e Donne, Maria caccia un corteggiatore: “Te ne devi andà!”

Maria De Filippi ha cacciato un corteggiatore dagli studi di Uomini e Donne che non voleva abbandonare il programma, nonostante fosse stato eliminato.

Due sono le cose certe a Uomini e Donne: la prima è che qualsiasi cosa succeda nel mondo, Gemma e Tina non andranno mai d’accordo. La seconda è che qualsiasi cosa succeda mai fare arrabbiare Maria De Filippi. Lo sa bene Facundo, il giovane corteggiatore di Sophie Codegoni, a cui nella puntata di oggi è stata mostrata gentilmente l’uscita. Che cosa è successo?

A prendere la parola è stata la tronista Jessica Antonini, che sembrerebbe essere stata presa in giro da Davide Lorusso, che ha voluto regalare, come ha detto lei, altri 5 minuti di popolarità al corteggiatore argentino, rivelando in studio che non è appena è partita la musica lui si è avvicinato a lei per provocarla.

Il gesto del corteggiatore ha fatto arrabbiare anche la tronista Sophie che gli ha fatto notare che dovrebbe concentrarsi a corteggiarla e non a lanciare provocazioni alla sua collega che non prova alcun interesse per lui. Quest’ultimo ha provato a giustificarsi, ma senza successo perché Sophie gli rivela il suo desiderio di volerlo eliminare visto che non prova alcun interesse per lui e crede che lui sia lì soltanto per la lucina rossa delle telecamere. Lui ha fatto finta di niente, continuando a restare fermo sulla sua poltrona, attirando l’ira della conduttrice che ha scelto di cacciarlo lei.

Facundo non abbandona lo studio di Uomini e Donne: la furia di Maria

Maria De Filippi, sempre con il massimo dell’educazione, ha chiesto a Facundo di abbandonare lo studio, ma questo faceva finta di niente, chiedendo alla tronista un’altra possibilità per sorprenderla ancora una volta.

“Ti organizzo una sorpresa, facciamo almeno un’altra esterna” ha supplicato lui poco prima che Sophie eliminasse quasi tutti i suoi corteggiatori di Uomini e Donne, tra l’altro di recente un protagonista del programma è stato colpito da un grave lutto. “Ti hanno eliminato, devi andartene” lo ha pregato la conduttrice, ma lui ha continuato con la sua inutile cantilena.

“Io sono bella ed educata, ma lui non sembra capire“ ha commentato la conduttrice. “Ora glielo dico in argentino” ha aggiunto Maria, facendo riferimento alla volontà del corteggiatore di ribadire sempre le sue origini. “Te ne devi andà!” si è poi infuriata, levandogli la piccola teca di plexiglass che li separa. “Poi uscire da questa parte” ha concluso.

Maria De Filippi ha cacciato Facundo da Uomini e Donne e qualcosa ci suggerisce non solo che non metterà più piede in studio, ma anche che al pubblico del piccolo schermo non mancherà di certo.