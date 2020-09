Jessica e Davide di Uomini e Donne, Deianira lancia la bomba: lui ha un’altra

Davide Lorusso è stato la scelta di Jessica Antonini a Uomini e Donne, ma Deianira Marzano ha lanciato la bomba: lui aveva già un’altra.

Uomini e Donne era partito con il botto quest’anno, con la scelta di protagonisti che sembravano essere approdati negli studi Elios di Roma con il reale di scopo di trovare l’amore della loro vita, ma purtroppo non sembrerebbe essere realmente così, non che sia una novità sia chiaro.

Il tutto era partito con la prematura scelta di Jessica Antonini. La tronista, dopo qualche settimana dal suo debutto, ha scelto di terminare il suo percorso scegliendo di iniziare una relazione al di fuori del programma con il corteggiatore Davide Lorusso. Tra i due sembrerebbe essere scattato il colpo di fulmine e sarebbe stato inutile proseguire un percorso all’interno del programma di Maria De Filippi se entrambi desideravano una cosa sola: viversi.

Tutto molto bello e romantico, nulla da dire, ma le cose non sembrerebbero stare proprio così come ci hanno raccontato. A sganciare la bomba ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano che ha ricevuto una clamorosa segnalazione, arrivata anche al suo collega Amedeo Venza, che proverebbe che Davide non è stato così sincero e cristallino come ha tanto decantato durante il suo percorso televisivo perché mentre faceva il corteggiatore aveva già una ragazza!

Davide Lorusso ha preso in giro tutti a Uomini e Donne in quanto avrebbe già un flirt con questa ragazza che ha contattato i due influencer per riportargli il tutto, allegando anche foto, video e conservazioni come prova della sua sincerità. Come la prenderà Jessica Antonini che sembrava essere così presa dal ragazzo, tanto da fare una scelta lampo?

Deianira Marzano smaschera Davide Lorusso di Uomini e Donne

Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno visionato, senza pubblicarle probabilmente per motivi legati alla privacy, le prove che ha la ragazza in questione ha sostenuto di avere contro Davide Lorusso di Uomini e Donne e hanno consigliato lei di contattarlo per parlargli del suo comportamento non propriamente corretto.

La ragazza ha seguito il loro consiglio e ha scritto alla scelta di Jessica Antonini, tra l’altro questa non è la prima segnalazione arrivata sulla coppia, ma quest’ultimo ha negato ogni cosa, affermando di non conoscerla.

Davide Lorusso era già fidanzato? Nonostante lui neghi, Deianira Marzano afferma di aver visto personalmente tutte le foto, i video e le conservazioni che provano il contrario anche se lui continua ad affermare di non saperne nulla di tutta questa storia.

Davide ha preso in giro Jessica a Uomini e Donne? Deianira è convinta di sì, anche se almeno per il momento la ragazza che inviato la segnalazione ha scelto di non mostrare le prove a sostegno delle sue dichiarazioni. Qualora scegliesse di farlo, le cose si metterebbero davvero male per il giovane corteggiatore. Maria De Filippi affronterà l’argomento in trasmissione? Speriamo di sì, perché il pubblico non merita di essere preso in giro, così come gli addetti ai lavori.