Flavia Vento paga la penale per il ritiro al GF Vip? Parla lei

Flavia Vento dovrà pagare la penale per essersi ritirata dal Grande Fratello Vip? L’ex concorrente di Alfonso Signorini fa chiarezza.

Flavia Vento ha fatto la storia dei reality show del bel paese, visto che ha scelto di ritirarsi dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La sua scelta ha fatto discutere e non poco perché il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere il motivo per cui lei ha scelto di abbandonare, ma anche se dovrà pagare una penale per il suo repentino addio allo show di Alfonso Signorini.

Già, perché se un concorrente abbandona di sua spontanea volontà il gioco è costretto a pagare una penale, ma per la showgirl le cose sembrano essere diverse, visto prima di abbandonare la casa si è ritirata da altri tre reality show. Un vero e proprio record nel mondo dello spettacolo.

Intervistata da Di Più Tv, Flavia ha ammesso che nel suo contratto non è prevista nessuna penale, quindi non devo un solo euro alla produzione per aver abbandonato in maniera prematura il gioco.

Flavia Vento non deve pagare la penale al Grande Fratello Vip, ma ci tiene a specificare che anche se fosse stata prevista una grossa cifra da pagare lei se ne sarebbe andata ugualmente.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento chiarisce: “Stavo impazzendo”

Flavia Vento ci ha tenuto a confidare, tra una confessione e l’altra, il vero motivo per cui ha lasciato il GF Vip, visto che alcuni hanno sospettato che la showgirl avesse paura di poter contrarre il virus, ed ovviamente risiede nella mancanza dei suoi cani, visto che uno di questi soffre di problemi cardiaci.

“Ero entrata nella casa con tutte le migliori intenzioni“, ma quando il giorno dopo l’ingresso mi sono svegliata, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo ha premesso la showgirl. “Mi mancavano troppo i miei cani. Ho chiesto anche alla produzione se potessi fare qualche telefonata per verificare se stesso bene, ma mi hanno detto che non era possibile” ha proseguito Flavia, che è stata accusata di rubare il lavoro ai suoi colleghi, spiegando che da quel momento è scattato il tutto.

“Ho pensato che stare lontano da loro potesse causargli una forma di stress troppo forte da sopportare, tanto da uccidere Piri che ha problemi di cuore” ha spiegato Flavia Vento sul perché ha abbandonato il GF Vip. “Non facevo altro che pensare a questo, ero terrorizzata all’idea che da un momento all’altro potessero comunicarmi che era morto” ha aggiunto. “Ho avuto un vero e proprio attacco di panico e non c’è l’ho fatta a resistere oltre” ha concluso. “Dovevo uscire”.

Flavia Vento ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini chiedendo di poter tornare nella casa più spiata d’Italia, ma la produzione sembrerebbe non aver accettato la sua richiesta.