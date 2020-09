Tommazo Zorzi fuori dal Grande Fratello Vip: sta male – Video

Tommaso Zorzi fuori dal Grande Fratello Vip 5, per la seconda volta consecutiva. L’influencer sta male, febbre a 39: video.

Tommaso Zorzi sta di nuovo male. L’influencer è stato portato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per la febbre a 39 per essere sottoposto a nuovi controlli medici. In dubbio la sua presenza nella terza puntata del reality in onda oggi, lunedì 21 settembre.

Zorzi sarebbe stato portato in un luogo poco distante dalla casa per ricevere tutte le cure del caso. Come ha spiegato Federica Panicucci nella puntata di Mattino 5 del 21 settembre, al momento, non ci sarebbero informazioni certe sulla salute di Zorzi.