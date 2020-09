Tommaso Zorzi e Francesca Pepe hanno mentito al GF Vip? Il retroscena

Tommaso Zorzi e Francesca Pepe hanno mentito al Grande Fratello Vip? Una foto prova che i due si conoscevano prima di entrare nella casa.

Tommaso Zorzi non è di certo una di quelle persone che passa inosservato. Nel bene o nel male, l’influencer è famoso per non avere peli sulla lingua e durante il corso della sua breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip lo ha dimostrato ampiamente, non provando a non nascondere nemmeno troppo lontanamente la sua antipatia verso Francesca Pepe.

Sentimento che sembra essere ricambiato, in quanto dopo la loro recente discussione nella casa, la modella ha confidato di sentirsi quasi ad un interrogatorio con l’influencer, mentre quest’ultimo ha replicato affermando che le stava semplicemente facendo delle domande per conoscersi meglio.

Le cose però non sembrerebbero essere proprio così. In che senso? Tommaso e Francesca hanno rivelato di essersi conosciuti nella casa più spiata d’Italia, ma in rete è spuntata una foto che li immortala nella stessa serata. Secondo gli utenti della rete, Tommaso Zorzi e Francesca Peppe hanno mentito al Grande Fratello Vip affermando che non si conoscevano prima, soltanto per mettere su qualche discussione della casa.

Questa è ovviamente soltanto una supposizione dei fan del reality show di Alfonso Signorini, in quanto lo scatto non li immortala insieme, ma li mostra soltanto alla stessa serata in compagnia di Vittorio Sgarbi, quindi potrebbero non essersi presentati nonostante fossero allo stesso evento.

Francesca Pepe non è Miss Europa: la bugia a Tommaso Zorzi al GF Vip

Le notizie su Francesca Pepe al GF Vip non finiscono di certo qui. La concorrente, che forse ha mentito sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, ha sicuramente raccontato una verità molto diversa dalla realtà sulla sua partecipazione a Miss Europa.

Nella sua biografia ufficiale, figura come la vincitrice di Miss Europa ma non è così, in quanto nell’anno in cui ha detto di aver partecipato, nel 2016, chi si è portata il titolo di più bella d’Europa è in realtà Diana Starkova e non lei.

Per verificare tale notizia non c’è bisogno di avere spiccate doti investigative, ma basta semplicemente fare una ricerca su google come hanno fatto tutti gli utenti della rete che hanno smascherato la concorrente: Francesca Pepe non ha vinto Miss Europa.

Tommaso Zorzi al GF Vip, che ha abbandonato di nuovo la casa, aveva fiutato il tutto e per questo era partito a razzo con il suo “interrogatorio”?