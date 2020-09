Paura per Adua De Vesco al Grande Fratello Vip 5: l’attrice si lascia andare ad uno sfogo con Francesco Oppini e Matilde Brandi e ammette di non farcela.

Adua Del Vesco si ritira dal Grande Fratello Vip 5? L’attrice, in cucina, durante una conversazione con Matilde Brandi e Francesco Oppini, ammette di essere in difficoltà e di non sapere se restare o meno.

La Del Vesco che ha colpito tutti per la sua dolcezza e serenità, ha spiegato di non sentirsi a proprio agio con le regole del gioco. A crearle problemi è la necessità di dover nominare i compagni apparendo, così, agli occhi degli altri, la persona cattiva che non pensa affatto di essere.

Adua Del Vesco si ritira dal Grande Fratello Vip 5? “Non so se ho fatto la scelta giusta”

Momento difficile nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Adua Del Vesco che, dopo aver parlato dell’anoressia e della lotta fatta per uscirne, confessa di essere in difficoltà per i meccanismi del gioco. L’attrice spiega di non sapere se sarà in grado di reggere la pressione che, con il trascorrere delle settimane, subirà nella casa. A spaventarla è la necessità di dover nominare alcuni dei coinquilini per eliminarli.

“Io mi sento veramente in difficoltà non so se rimanere” ammette Adua spiazzando Matilde e Francesco Oppini che, increduli, le chiedono il motivo di quelle parole. Adua, così, spiega di aver paura di fare del male agli altri con le nomination e di passare per “la persona cattiva che non è”.



“Io non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace. Io non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace”, aggiungwe l’attrice.



Visualizza questo post su Instagram @adua.del.vesco #aduadelvesco #teamaduadelvesco @grandefratellotv #gfvip Un post condiviso da (@aduadelvesco_fanpage) in data: 20 Set 2020 alle ore 6:10 PDT

Francesco e Matilde la consolano facendole capire che le nomination fanno parte del gioco e che, eventualmente, se le persone dovessero offendersi per una nomination richiesta dalle regole del Grande Fratello Vip, non sarà un suo problema. Basteranno le parole dei compagni a convincere Adua a restare nella casa?