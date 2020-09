Cristiano Malgioglio si scaglia contro Fausto Leali dopo il nuovo scivolone fatto al Grande Fratello Vip 5: “Vomitevole provocazione quella fatta ad Enock”.

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Fausto Leali. Il famoso paroliere, grande protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip, attacca duramente Leali che, nelle scorse ore, è finito nella bufera per aver parlato della differenza tra il termine “nero” e “neg*o”. Malgioglio, dopo aver saputo quanto accaduto, esprime la propria opinione su Instagram pubblicando una foto di Enock e scrivendo un lungo post contro il cantante.

Malgioglio contro Fausto Leali al Grande Fratello Vip 5: “Le tue bravate sono orribili”

Malgioglio non scusa Fausto Leali e condanna duramente le sue parole nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, intorno al cantante, si è sollevata una durissima polemica. Leali, infatti, davanti ad Enock, si è lanciato in una conversazione durante la quale ha fatto notare agli altri concorrenti la differenza tra il termine “nero” e “neg*o”. Le parole di Leali non sono piaciute ad Enock che, con un tono sereno, ha cercato di far capire al cantante l’errore che stava commettendo.

Oggi, a scagliarsi contro Leali è Malgioglio. “Leggo in ritardo la notizia riguardante il meraviglioso Enock, concorrente del Grande Fratello e della provocazione vomitevole da parte di Fausto Leali. Dire negro è mortificante caro Leali. Le tue bravate sono orribili”, scrive il famoso paroliere.

“Ricordati che abbiamo fatto di tutto per questo black lives matter perchè le discriminazioni fanno male al cuore, percheè ogni tipo di razzismo è una terribile bestia che non si riesce più a tollerare. La tua presenza al Grande Fratello non mi fa né caldo e né freddo. Che tu sia dentro la casa non è cosi speciale e a me non suscita curiosità. Quello che dovresti invece fare è giocare e studiare i tuoi compagni e mettere anche un po’ di allegria. Magari canta qualche stornello di una tua canzone in cambio di dire c……te. Appari ombroso. Peccato!“, aggiunge ancora il paroliere.

Infine, Malgioglio lancia un appello ad Alfonso Signorini affinchè mostri a Leali qualche filmato “per farti vedere e capire di come ancora oggi nel mondo viene umiliata e derisa la gente con la pelle nera”.