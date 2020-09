Fausto Leali di nuovo nella bufera: “Neg*o è la razza”. Enock sbotta

Fausto Leali di nuovo nella bufera al Grande Fratello Vip 5: “Nero è il colore, neg*o è la razza”. Enock, fratello di Balotelli, sbotta.

Fausto Leali ci ricasca. Il cantante è finito nuovamente nella bufera per una frase detta nella casa del Grande Fratello Vip 5. Leali si è lasciato andare ad un’interpretazione tra il termine “nero” e il termine “neg*o” scatenando la pronta reazione di Enock che ha ripreso il cantante esortandolo a non utilizzare quel termine.

Fausto Leali nuovamente nella bufera al Grande Fratello Vip 5: “Nero è un colore, neg*o la razza”

“Nero è un colore, ne*ro è la razza”: è questa la frase detta da Fausto Leali che ha scatenato la reazione dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in particolare di Enock. Il cantante si è lasciato andare a questa interpretratione prendendo spunto dal titolo di una sua canzone “Angelo negro”.

“Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa”, ha immediatamente risposto Enock. “Che cosa faccio con le mie canzoni con i negri?” ha chiesto Leali?

“Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì…” è stata la risposta del fratello di Balotelli.

Leali è così finito nuovamente nella bufera dopo le frasi pronunciate su Mussolini e che avevano già fatto infuriare il web. Dopo le frasi su Mussoli, il popolo del web aveva immediatamente chiesto la squalifica. Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini si è limitato ad un richiamo ufficiale senza prendere, però, alcun provvedimento disciplinare. Stavolta, il popolo del web non è disposto a perdonare e chiede a gran voce la squalifica del cantante.

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, Leali sarà squalificato? Ricordiamo che il cantante è in nomination con Massimiliano Morra.