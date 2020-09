Le attività fisiche che fanno bruciare più calorie

Scopri quali sono gli sport che fanno bruciare più calorie. Per tornare o restare in forma divertendoti.

Quando si parla di mantenere la propria forma fisica o di perdere peso, è molto importante considerare i diversi metodi che tutti insieme possono aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissi. Se mangiare in modo corretto è indubbiamente la prima regola, anche il fitness può infatti fare parecchio.

Ciò avviene perché mentre si lavora per dimagrire o tonificarsi si consumano calorie. Le stesse che andrebbero sottratte alla propria alimentazione per perdere peso. Come ovvio immaginare, quindi, inserire lo sport all’interno del programma di dimagrimento aiuta a tagliare meno calorie dal cibo e tutto mentre con la scelta degli esercizi giusti si può lavorare anche sulla forma.

Oggi, però, quello che scopriremo sono le calorie che si consumano in base al tipo di attività scelta. Un’arma in più per dire addio ai chili di troppo.

Fitness: Quante calorie si bruciano con le varie attività

Prima di iniziare ad elencare attività da svolgere e calorie che si possono bruciare è bene fare una premessa. Non esiste una formula che vale per tutti. Ognuno di noi ha un quantitativo di massa magra diverso, un peso di partenza e persino un’altezza diversa. E a tutto ciò si unisce il fatto che quando ci si allena lo si può fare con diverse intensità e che in base a quanto si riesce a svolgere correttamente un dato allenamento cambia anche il consumo calorico dello stesso.

È bene quindi ricordare che le calorie indicate sono sempre approssimative e che cambiano in base al sesso, all’altezza, al peso, all’età e ad altri fattori. Se si è proprio curiosi di conoscere le calorie effettivamente consumate è consigliabile acquistare un orologio o un dispositivo che svolge questo compito in modo più preciso.

Detto ciò ecco le calorie che si bruciano (orientativamente) per ogni tipo di attività fisica.

Camminata veloce – dalle 300 alle 400 calorie l’ora

Corsa – dalle 450 alle 600 calorie l’ora

Step aerobico – dalle 450 alle 800 calorie l’ora

Aerobica – dalle 300 alle 450 calorie l’ora

Ciclismo a media intensità – 350 calorie l’ora

Nuoto a livello avanzato – 500 calorie l’ora

Ballo – dalle 300 alle 600 calorie l’ora

Zumba – dalle 350 alle 500 calorie l’ora

Scherma – dalle 400 alle 600 calorie l’ora

Tennis – dalle 500 alle 600 calorie l’ora

Workout casalinghi – dalle 200 alle 400 calorie l’ora

Queste sono ovviamente solo alcune delle attività fisiche che si possono svolgere. Dovrebbero servire, però, a dare un’idea di quante calorie si possono consumare in una sola ora.

Ovviamente, questo non va preso come un invito ad ammazzarsi di sport per bruciare più calorie. Il dimagrimento perché sia definitivo ed in grado di portare a dei successi stabili nel tempo deve infatti essere graduale. Inoltre, per migliorare il metabolismo è importante far lavorare i muscoli che hanno bisogno del loro tempo di riposo. Affannarsi a fare più sport del dovuto porterebbe quindi a perdere massa magra invece che quella grassa e tutto con risultati poco apprezzabili.

Per sentirsi al meglio, perdendo peso o restando in forma è quindi importante fare tutto in modo equilibrato, partendo da una corretta alimentazione, a base di cibi sani e il più possibile bilanciata e con la giusta attività fisica.

Quando il peso da perdere è tanto può essere preferibile rivolgersi ad un nutrizionista e ad un personal trainer in modo da capire cosa è più indicato per la propria persona e lavorare al meglio senza gravare sulla salute, sia fisica che mentale.