Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia mentre fa colazione al Grande Fratello Vip: “Non sono rincog*ionita e non sono un’impedita”.

Patrizia De Blanck, in cucina con Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, comincia il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5 agguerrita più che mai. La contessa, infatti, si lascia andare ad una serie di affermazioni sbottando di fronte al tentativo dei suoi compagni d’avventura di fare le cose al suo posto.

Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia al Grande Fratello Vip 5: “Non sono rincoglionita, perchè devono dirmi quante ne devo prendere?”

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è il giovedi che precede la puntata di venerdì 18 settembre nel corso della quale entrerà Elisabetta Gregoraci il cui ingresso nella puntata di lunedì scorso è saltato per un motivo preciso è iniziato molto presto. Tra le prime ad alzarsi è stata Patrizia De Blanck che, di fronte al tentativo di Matilde Brandi di aiutarla a cambiare le batterie del microfono, ha detto:

“Non sono un’impedita. Basta che mi spiegate come si fanno le cose e le faccio da sola“, ha detto la contessa.

Patrizia, poi, si è lamentata per la scelta degli autori di non dare ai concorrenti tutti i loro effetti personali. “Non capisco in base a quale criterio decidono cosa darti e cosa non darti”, ha detto ad Adua Del Vesco che si è lasciata andare ad una confessione sull’anoressia.

La contessa, in particolare, si è lamentata per alcuni integratori che assumerebbe abitualmente e che, nella casa, non ha con sè.

“Forse lo fanno perchè qualcuno potrebbe assumere una dose eccessiva e si sentono responsabili“, ha affermato la giovane attrice.

“Ma non sono rincog*ionita. Uno prende integratori da tutta la vita ed ora non sa più quanti ne deve prendere?”, ha sbottato Patrizia che ieri è stata vittima di uno scherzo dei ragazzi. Mentre dormiva le hanno fatto sparire il carrello dei vestiti. Inizialmente la contessa ha puntato il dito contro gli autori a cui ha poi chiesto scusa quando ha scoperto la verità.