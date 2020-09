Insalata di cetrioli e pere: antipasto freschissimo o pranzo veloce

L’insalata di cetrioli e pere è l’idea originale per un antipasto freschissimo o un pranzo veloce del tutto insolita ma vincente. Assolutamente da provare.

Un connubio vincente tra frutta e verdura: l’insalata di cetriolo e pere. Un piatto freschissimo, particolarmente adatto per un pranzo veloce in queste ultime giornate di fine estate.

Un’idea originale e all’apparenza insolita che saprà deliziare il vostro palato con le note croccanti della pera e quelle fresche del cetriolo.

Adatta anche per essere servita come antipasto, scopriamo come preparare questa particolare insalata che stupirà di sicuro tutti i vostri commensali.

Per un fresco antipasto o un pranzo veloce ecco l’insalata di cetrioli e pere: un connubio vincente

Unire frutta e verdura in un unico piatto è un ottima idea per chi vuole restare in linea senza rinunciare al gusto. Gli abbinamenti che si possono fare sono numerosi. Vi avevamo già consigliato l’insalata di songino e fragole o quella di finocchi e arance.

In questo caso vogliamo invece presentarvi un connubio all’apparenza insolito ma che saprà di sicuro conquistarvi: l’insalata di cetrioli e pere.

Un mix perfetto di sapori che con l’aggiunta della feta diventerà un piatto unico in queste ultime calde giornate di fine estate. Fondamentale sarà scegliere ingredienti freschissimi e di qualità.

Per le pere consigliamo di scegliere la qualità Kaiser perché oltre ad essere la pera di stagione è anche croccante e quindi adatta a questo piatto. Scopriamo come procedere.

Ingredienti per 4 persone

2 cetrioli

2 pere Kaiser

200 g di feta

il succo di un limone

1 limone

olio extra vergine di oliva q.b.

aceto balsamico q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per preparare l’insalata di cetrioli e pere iniziamo occupandoci di quest’ultime. Laviamole bene sotto l’acqua corrente quindi con una mandolina affettiamole con la buccia a fettine sottili. Disponiamole su di un vassoio e irroriamole con del succo di limone così che non si ossidino.

Procediamo quindi con i cetrioli. Laviamoli bene sotto l’acqua e sempre con la mandolina tagliamoli a fettine sottili nel senso della lunghezza. A questo punto tagliamo la feta a cubetti.

Completiamo la preparazione affettando anche un limone a fettine sottili. Quindi iniziamo ad assemblare il nostro piatto.

Mettiamo su di un vassoio le fettine di pera, cetriolo e limone quindi completiamo con la feta.

Prepariamo ora una vinaigrette emulsionando con una frusta l’olio, l’aceto balsamico, sale e pepe. Quindi versiamo il condimento sopra alla nostra insalata e serviamo.

Qui sotto potrete trovare anche la vera ricetta della vinaigrette ottima per condire l’insalata di cetrioli e pere.