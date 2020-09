Dolci con le mele: ricette imperdibili, sane e super veloci

Non siamo ancora giunti alla stagione autunnale ma si sa, la mela è un alimento intramontabile da aggiungere nei nostri dolci. Chi non ha mai preparato o mangiato almeno una volta nella vita una torta preparata con questo frutto? Ecco perché oggi vi proponiamo delle ricette davvero imperdibili: dolci sani con le mele.

Le tipologie di mele sono davvero tante tra le più conosciute abbiamo: le Fuji, le Golden Delicious, le Renette, le Stark Delicious, le Pink Lady, ecc. Le mele sono un ottimo spuntino poiché apportano anche un cospicuo contenuto di sali minerali come potassio, magnesio, sodio, ferro, fosforo, zolfo e tante vitamine. Non dimentichiamo inoltre che la mela è un frutto che ha pochissime calorie, pochi zuccheri e grassi. Le mele inoltre si prestano moltissimo per la preparazione di dolci, ci si può davvero sbizzarrire e creare delle ricette anche fuori dalla consuetudine.

Dolci con le mele

Basta pensare alla mela cotta, si cucina in men che non si dica, si può farcire in base ai nostri gusti. È sempre bene avere all’interno del nostro ricettario una vera e propria raccolta di ricette con le mele così da poterla sfruttare quando non sappiamo cosa proporre come dolce ad una cena tra amici, oppure quando siamo a corto del dolce della colazione o da consumare per merende o spuntini.

Possiamo oggi partire dalla classica torta di mele ma rivisitata, infatti non useremo burro e lo sostituiremo con del buon olio extra vergine di oliva. Opteremo inoltre per una farina semi-integrale e un’altra di mandorle, uovo e yogurt.

Torta di mele leggerissima

Gli intolleranti possono tranquillamente sostituire la farina semi-integrale con quella di grano saraceno se intolleranti al glutine oppure, se intolleranti al lattosio, con uno yogurt senza lattosio oppure di soia, quindi vegetale.

Questa è decisamente una versione della torta di mele facile e veloce. Gli ingredienti che troviamo all’interno di questa ricetta sono basici e sani. Si può utilizzare benissimo una tortiera abbastanza piccola con un diametro di 17 cm circa. La torta risulterà soffice e dolce al punto giusto e potrete speziare il tutto con della cannella.

Ingredienti

Ciò che ci serve per cominciare a preparare questa ricetta sono 145 g di farina semi-integrale tipo 2, 30 g di farina di mandorle, una mela, un uovo, 25 g di zucchero integrale, 240 g di yogurt greco o bianco tradizionale, 20 ml di olio extravergine di oliva, un cucchiaino raso di bicarbonato per la lievitazione, cannella quanto basta, il succo di un limone bío.

Preparazione

Sbattete l’uovo in una ciotola con lo zucchero, aggiungete poi lo yogurt e anche l’olio e continuate a frullare ottenendo così un composto spumoso e bello liscio. Incorporate la farina semi-integrale e quella di mandorle e poi infine il lievito. Nel frattempo lavate e sbucciate e tagliate una sola mela a piccoli dadini, mettete in una ciotola e irroratela con il succo del limone bío, spolverandola poi con della cannella.

Mescolate poi i dadini di mela nell’impasto e versate il tutto nella tortiera piccola rivestita da prima di carta forno e arricchite la superficie della torta con delle fettine sottili di mela. Se preferite anche con fiocchi d’avena e mandorle in scaglie. Infornate nel forno preriscaldato a 170° per circa 35 minuti.

Tortine di mele

Passiamo poi alle tortine di mele. Le tortine di mele sono dei deliziosi dolci piccoli, da consumare per una merenda prelibata con una pasta frolla fatta di olio e non di burro ed una composta di albicocche senza zucchero con l’aggiunta di mele a fettine. Potete tranquillamente variare la composta di albicocche scegliendo quella di qualche altro frutto che preferite, consigliatissime le marmellate fatte in casa senza aggiunta di zuccheri.

Ingredienti

Per questa ricetta avrete bisogno di 220 g di farina a scelta, potete usare tranquillamente anche le farine gluten-free, 50 g di farina di nocciole, un uovo, 40 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di latte di nocciole o un qualsiasi altra bevanda vegetale, 80 g di zucchero di canna integrale, mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere, un cucchiaino raso di bicarbonato, mele quanto basta, marmellata di albicocche senza zucchero aggiunto, mandorle a scaglie, la scorza di un limone non trattato.

Preparazione

Iniziamo a mischiare bene le farine, la vaniglia e il bicarbonato. Aggiungete lo zucchero mischiando energicamente. Unite poi l’olio, il latte o la bevanda vegetale, l’uovo e la scorza del limone. Impastate fino ad ottenere una bella pallotta morbida ed omogenea. Mettete nel frigorifero per almeno una trentina di minuti. Nel frattempo, scaldate il forno a 180°. Stendete la vostra frolla usando due fogli di carta forno. Tagliatela con delle formine e fate dei buchini con i rebbi della forchetta.

Cospargete ogni tortina con la marmellata scelta, aggiungete le fettine sottili di mela in superficie e una manciata di mandorle in scaglie. Infornate per 20 minuti circa, sfornate, lasciate raffreddare e se volete spolverate con un pochino di zucchero a velo.

Pancakes alle mele velocissimi e sani

Questa è una ricetta facilissima dei pancakes alle mele, una ricetta base perfetta da arricchire con topping di vario tipo, frutta fresca, frutta secca, miele, sciroppo d’acero, sciroppo d’agave, yogurt e altre cremine varie. Questi pancakes si preparano in pochissimi minuti, hanno il sapore di una torta di mele e sembrano un po’ delle frittelline di mele in miniatura.

A colazione con i pancakes non si sbaglia mai, sono preparati senza lattosio e possono essere tranquillamente anche senza glutine.

Ingredienti

Per questa ricetta di 10 pancakes mini avrete bisogno di 4 uova, 4 cucchiai di zucchero integrale di canna, 50 ml di bevanda vegetale a scelta, 2 cucchiai di olio di riso o di olio di semi a scelta, mezzo cucchiaino raso di bicarbonato, una mela rossa, 100 g di farina 100% integrale e la scorza di un limone bío.

Preparazione

Come prima cosa mettete le uova in una ciotola, aggiungete poi lo zucchero e la scorza grattugiata del limone bío, mescolate tutti gli ingredienti con una forchetta. Versate nel composto l’olio che avete scelto, la bevanda vegetale oppure l’acqua, la farina e il mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Mescolate insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Tagliate a pezzettini molto piccoli la mela rossa e aggiungetela all’impasto mescolando energicamente.

Versate un filo d’olio in una pentola antiaderente e cuocete, versando con un mestolo, delle porzioni di pancakes alle mele, circa 2 minuti per lato. Una volta cotti, potete decorare questi pancakes di mele o come preferite. Ricette semplici in una versione all’insegna della leggerezza senza però rinunciare al gusto!