Ti capita di sudare quanto sei nervosa? Il motivo potrebbe sorprenderti.

A chiunque sarà capitato almeno una volta (e sicuramente più di una) di trovarsi ad affrontare un momento importante iniziando a sudare. Una situazione davvero poco piacevole e che, per assurdo, porta spesso ad agitarsi maggiormente.

Quello che non tutti sanno è che il sudore, al di là del metterci in imbarazzo, ha un suo significato che visto da un punto di vista scientifico ha un che di affascinante. Curiosi? Scopriamolo insieme.

Perché si suda quando si è agitati

Sudare quando ci si sente nervosi o agitati per qualcosa è una cosa fastidiosa ma del tutto normale. Si tratta infatti di una reazione fisica che il nostro organismo ha per prepararci ad un’eventuale fuga.

L’ansia per qualcosa, anche se si tratta di un semplice colloquio di lavoro, viene infatti percepita dal cervello come un pericolo. Ciò mette in azione l’ipotalamo che manda le informazioni alla ghiandola surrenale che di conseguenza inizia a rilasciare diversi ormoni.

Il motivo per cui tutto ciò avviene? Si tratta di un’azione atavica legata ai tempi in cui si poteva divenire facili prede di altri animali. Attraverso il sudore, infatti, in caso di lotta, si diventa scivolosi e quindi difficili da catturare. Una reazione che a meno di non trovarsi in situazioni estreme non serve ormai più a nulla ma che pare sia rimasta istintiva per il nostro organismo.

Ovviamente, l’ansia e l’agitazione non innescano solo il sudore. Se ci si osserva con più attenzione in questi particolari momenti, si noterà infatti una maggior capacità di osservazione, dei senti più attivi e dei riflessi più pronti. Tutti segni che il nostro organismo è pronto alla fuga.

Come evitare di sudare quando si è nervosi

Ora che sappiamo il perché ci troviamo madidi di sudore proprio in quelle situazioni in cui sudare ci fa sentire ancora più nervosi, cerchiamo di capire come fare per ovviare al problema. Sebbene determinate funzioni siano così automatiche da non poter essere cancellate, si può agire su se stessi e sulla propria mente al fine di renderle meno forti.

Nel caso del sudore causato da ansia e agitazione ad esempio, imparare a mantenere la calma o a distaccarsi mentalmente dalle situazioni che provocano ansia può essere un buon modo per migliorare la situazione. Vediamo quindi alcune delle strategie più efficaci.

Tenere sempre a mente la possibilità che sopraggiungano contrattempi o problemi. Se si parte con l’idea che le cose possono prendere una piega diversa, ci si troverà meno sconvolti quando ciò avviene e questo dovrebbe aiutare a controllare le proprie reazioni emotive. Studiare un piano B e prepararsi in anticipo delle frasi da dire e da dirsi per ovviare eventuali problemi può aiutare molto a gestire la situazione.

Non basare il giudizio di se su un singolo evento. Spesso ci si agita perché si pensa che un singolo problema possa influire sul proprio modo di essere. La verità è che il valore di ognuno di noi si esprime in altri modi e, sopratutto, non viene meno per un singolo errore. Tenerlo sempre a mente può aiutare a non agitarsi al pensiero che qualcosa possa andare storto.

Meditare e imparare tecniche di rilassamento. Imparare a rilassarsi è indubbiamente un buon modo per tenere lontani nervosismo e agitazione. Una mente abituata a meditare sa come rallentare il battito cardiaco e mantenere la calma anche in situazioni avverse. Si tratta quindi di un’arma in più contro la minaccia del sudore improvviso.

Mantenersi ben idratati. Bere aiuta a non surriscaldarsi troppo e ciò porta a sudare meno quando ci si sente agitati. Inoltre è un gesto che aiuta a calmarsi almeno un po’, che previene la bocca secca e che aiuta ad essere più lucidi. Portare con se una bottiglietta d’acqua è quindi una scelta sempre utile.

Vestirsi in modo da prevenire eventuali momenti di eccessivo sudore. Ovviamente il sudore resta sempre una possibile minaccia. Per ovviare alla cosa può quindi essere d’aiuto indossare abiti adatti e che facciano respirare la pelle. Evitare maglie che lasciano intravedere le macchie di sudore e indossare qualcosa che possa tamponarlo. Da non dimenticare, infine, i rimedi naturali per cancellare almeno l’odore di sudore. Altro problema che quando si presenta genere una certa dose di stress.

Seguendo questi piccoli accorgimenti, pur non potendo dire addio al problema, si troverà sicuramente un modo più adeguato per risolverlo e per sentirsi a proprio agio anche nei momenti in cui ansia, nervosismo o agitazione minacciano di far sudare più del dovuto.