Elettra Lamborghini, una bambolina: con il vestito di jeans incanta – Foto

Elettra Lamborghini si trasforma in una bambolina: con un vestitino di jeans corto e con una scollatura che esalta il seno, incanta tutti, foto.

Elettra Lamborghini come non l’avete mai vista. Con icapelli raccolti e la frangia e un vestitino di jeans che esalta le forme della cantante mettendo in evidenza il seno, la Lamborghini stupisce a pochi giorni dal matrimonio con il dj e produttore musicale olandese Afrojack, Elettra riesce, ancora una volta, ad incantare i fans.

“Eccola qua Bambola star in cadillachi”, scrive Elettra nella didascalia che accompagna la foto e che in pochi minuti ha fatto esplodere Instagram. Migliaia i like da parte dei fans che si sono spinti anche in improbabili paragoni. C’è, infatti, chi la considera ad una Bratz e chi vede una certa somiglianza con Alessandra Amoroso.



Anche con il nuovo look, tuttavia, Elettra stupisce e conquista tutti i suoi followers che, ora, aspettano di vederla con l’abito da sposa.

Elettra Lamborghini romantica sui social: la dedica al fidanzato prima del matrimonio per il compleanno

“Buon compleanno alla mia persona preferita nel mondo, @afrojack” – ha scritto Elettra nella didascalia della foto – “Il più dolce, onesto, amorevole e con il cuore più grande di tutti… Sono così fiera di te Babby e mi innamoro di te ogni secondo di più… Non vedo l’ora di passare tanti altri compleanni con te, ti amo”: con queste parole, Elettra Lamborghini ha augurato buon compleanno al fidanzato e futuro marito Afrojack.

Una romantica e dolcissima dedica che ha emozionato tutti i followers della cantante che, in queste settimane, stanno indirettamente partecipando ai preparativi del matrimonio attraverso le foto e i video che Elettra pubblica quotidianamente sui social.

Dopo l’addio al nubilato tra mascherine e tamponi, Elettra continua a stupire tutti per i look ricercati e mai banali. I fans, così, sono sicuri che anche l’abito da sposa che ha scelto con l’aiuto di Enzo Miccio sarà assolutamente fantastico. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.