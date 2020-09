Elettra Lamborghini, addio al nubilato fra glitter e risate: le foto

Elettra Lamborghini celebra il suo addio al nubilato in maniera inedita e trasgressiva, rispettando però le regole anti-contagio vigenti in Italia. Weekend in Campania con amici e colleghi, gli scatti su Instagram.

Se vi aspettavate una “Notte da Leoni”, in omaggio alla celebre e omonima trilogia cinematografica, avete sbagliato di poco. Infatti, l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, giovane e nota ereditiera oltre che cantante, è durato tre giorni. La giovane convolerà a nozze il prossimo 26 settembre con il noto dj olandese Afrojack. Un matrimonio che s’ha da fare, ma intanto bisogna festeggiare a dovere con amici nel modo più trasgressivo possibile.

Così, l’artista ha invitato amici, colleghi e conoscenti in Campania per tre giorni di relax e spensieratezza in cui staccare la spina è stata la parola d’ordine: l’itinerario del divertimento ha previsto una tappa nella tenuta di San Domenico di Sant’Angelo in Formis, poi una capatina in quel di Capri con tanto di gita in barca (visita ai Faraglioni compresa).

Elettra Lamborghini, che addio al nubilato: weekend da favola per la regina del twerking

Immancabili gli scatti su Instagram, Elettra poi ci ha tenuto a rassicurare il proprio pubblico (fra affezionati e detrattori) per respingere eventuali critiche riguardo alla mancata prevenzione da COVID-19. Aspetto questo per cui era già stata attaccata in precedenza, dovendo annullare anche qualche importante impegno professionale: “Tutti gli ospiti hanno fatto il tampone e a qualsiasi persona entrerà nella tenuta sarà somministrato il test sierologico”. Tutto a posto, o quasi.

Infatti le critiche, immancabili, sono arrivate per l’eccessivo sfarzo mostrato in un periodo come questo. Elettra Lamborghini, però, risponde con ironia e tanti glitter: ogni giorno di addio al nubilato, infatti, ha avuto un tema preponderante aspettando le nozze allestite – in tutto e per tutto – dall’amico e wedding planner Enzo Miccio per una cerimonia sui generis.

Nel frattempo, Elettra Lamborghini ha dimostrato, ancora una volta, di andare controcorrente: il triplice addio al nubilato è solo l’ennesima ciliegina su una torta fatta di eccessi e provocazioni che presteranno (si spera) il fianco all’amore a dimostrazione che anche i più trasgressivi, alla fine, capitolano fra le braccia della persona amata. Il principe azzurro, lei, l’ha trovato ma il vissero per sempre felici e contenti potrebbe non bastare. La twerking queen per antonomasia ci ha abituato a ben altri fuori programma.

