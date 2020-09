Aurora Ramazzotti: pantaloncini e top, tutta sudata è bellissima – Foto

Aurora Ramazzotti come mamma Michelle Hunziker: stessa passione per lo sport e sui social, tutta sudata, incanta in pantaloncini e top, foto.

Aurora Ramazzotti come mamma Michelle Hunziker. La figlia di Eros ha una grande passione per lo sport e, ogni giorno, si allena mostrando spesso i suoi allenamenti e i suoi miglioramenti sui social. Dopo la quotidiana seduta di sport, Aurora ha pubblicato alcune storie su Instagram mostrando il viso e il corpo sudati e sfoggiando un fisico asciutto messo in evidenza dai pantaloncini e dal top che indossa nella foto qui in alto.

Aurora Ramazzotti: tutta sudata conquista i fan

Distrutta dall’allenamento, con i capelli raccolti in una coda e il sudore sul viso e sul decolletè, Aurora Ramazzotti si mostra esattamente com’è dopo una seduta d’allenamento. La figlia di Michelle Hunziker ha scelto la strada della sincerità e della schiettezza con i fans che apprezzano sempre di più le foto in cui si mostra totalmente al naturale.

Semplice, ironica e divertente, Aurora dimostra esattamente l’età che ha e non nasconde anche i piccoli difetti che tutti hanno come ha fatto quando ha pubblicato una foto in cui ha mostrato i brufoli.

Serena, orgogliosa di ciò che ha fatto finora, amata dai genitori e da tutta la famiglia e innamorata del fidanzato Goffredo Cerza, Aurora è una ragazza semplice e pulita che, con i suoi social, continua a lanciare messaggi positivi ai suoi 2 milioni di followers.

Aurora si è così messa alle spalle il periodo in cui paragonavano, infelicemente, il suo fisico a quello di mamma Michelle Hunziker. Un paragone che, all’epoca, fece molto soffrire Aurora come ha confessato recentemente nella puntata di Ogni Mattina del 21 luglio:

“Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi, non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te”.