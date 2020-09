Dieta low carb veloce, il programma per perdere 3 chili in 7 giorni

Dieta low carb veloce, il programma per perdere 3 chili in 7...

Quattro pasti al giorni e la sensazione di leggerezza che vi accompagna: è la dieta low carb veloce, facile da seguire quando ne avete bisogno

Se la vostra missione è quella di perdere 2-3 chili in poco tempo, senza troppe rinunce, la dieta low carb veloce è quello che fa per voi. In una settimane potrete perdere tutto l’eccesso con sacrifici zero e stando in forma.

Le regole di base sono quelle classiche: bere in media due litri di acqua al giorno evitando alcolici e bevande zuccherate puntando su pasta e pane integrali.

Accanto a questo, fare attività fisica regolarmente ed evitare il consumo di dolci e cibi grassi. Per il resto tanta frutta e verdura di stagione, condimenti leggeri, cotture veloci e sane.

Dieta low carb veloce, sette giorni a tavola

Il menù della dieta low carb veloce è facile da seguire e vi farà anche risparmiare. Ecco il possibile schema settimanale.

LUNEDÍ

Colazione: Una tazza di tè verde, due fette biscottate integrali e un bicchiere di succo d’arancia e pompelmo

Pranzo: 1 porzione di lonza di maiale magra con succo di limone con purea di fave e un frutto

Spuntino: macedonia di frutta

Cena: 2 tazze di brodo vegetale con 40 grammi di riso integrale, un frutto.

MARTEDÍ

Colazione: macedonia di frutta con una tazza di succo di limone

Pranzo: 70 grammi di riso integrale, un insalata o verdura a piacere e una mela

Spuntino: : una mela cotta con il miele o un centrifugato di frutta e verdura

Cena: 1 tazza di brodo vegetale e verdura a piacere.

MERCOLEDÍ

Colazione: 1 yogurt magro e cereali con un bicchiere di spremuta d’arancia

Pranzo: 150 grammi di petto di pollo alla griglia con succo di limone insalata condita con un cucchiaino d’olio e un frutto

Spuntino: Un tè o caffè non zuccherato e un cubetto di parmigiano

Cena: 2 filetti di nasello bollito al limone con asparagi lessi, un kiwi.

GIOVEDÍ

Colazione: 1 yogurt magro e cereali, macedonia di frutta

Pranzo: 80 grammi di pasta al pomodoro o con la verdura

Spuntino: un tè verde e una fetta di pane integrale tostato con formaggio magro spalmabile

Cena: 1 fetta di manzo alla pizzaiola, insalata di carote, 1 uovo sodo e un frutto a piacere.

Il fine settimana

VENERDÍ

Colazione: 1 uovo sodo, tè o caffè e spremuta d’arancia

Pranzo: 1 pesce azzurro cotto a piacere con una patata bollita o cotta in forno, insalata

Spuntino: macedonia di frutta

Cena:150 grammi di salmone, 2 fette di pane tostato e un kiwi.

SABATO

Colazione: 1 tazza di latte scremato con due manciate di cereali

Pranzo: 70 grammi di pasta condita con la verdura

Spuntino: 1 yogurt magro

Cena: 150 grammi di carne rossa, due mele.

DOMENICA

Colazione: 2 toast integrale con due fette di avocado, un frutto e una spremuta d’arancia

Pranzo: 1 porzione di insalata di crescione e tonno con olio di limone, olio d’oliva e pepe

Spuntino: macedonia di frutta di stagione

Cena: 200 grammi di pesce bollito con insalata o verdura a piacere, 30 grammi di pane integrale, un frutto.