“Vasco che canzone hai scritto per Barbara D’Urso?”. Lui: “Nessuna”

Vasco Rossi risponde ad una fan su Instagram che gli ha chiesto il titolo della canzone scritta per Barbara D’Urso e smentisce tutti i rumors.

Vasco Rossi ha mai scritto una canzone per Barbara D’Urso? Il rocker e la conduttrice che torna in onda oggi con la nuova stagione di Pomeriggio 5, si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimi.

Barbara ha parlato spesso del suo rapporto con Vasco anche all’interno di Pomeriggio 5 ed oggi, una fan del Komandante ha deciso di rivolgergli una domanda diretta chiedendogli di svelare il tito della canzone scritta per la D’Urso. Vasco, sempre molto presente sui social, ha risposto alla fan smentendo di aver scritto una canzone per la D’Urso.

Vasco Rossi e la canzone scritta per Barbara D’Urso: il rocker smentisce sui social

Vasco smentisce di aver scritto una canzone per Barbara D’Urso. Tutto è accaduto sotto il post in cui Vasco si mostra con un calice di vinol slclrivllendo: “Gli effetti dei vini rossi”, scrive il rocker sotto il post.

Tra i tanti commenti dei fans è spuntata anche una domanda di una follower che ha deciso di soddisfare una personale curiosità. “Toglimi una curiosità che canzone avevi scritto per Barbara D’Urso, ti prego rispondi”, ha scritto l’utente.



Vasco, dopo aver letto il commento, ha deciso di rispondere. “Nessuna”, è stata la risposta secca di Vasco che ha pubblicato una romantica dedica per la moglie Laura in occasione del suo compleanno.

Come riporta un articolo di Soundblog del 2013, Vasco aveva già smentito di aver scritto una canzone per la D’Urso. All’epoca, su Facebook, aveva scritto: “Non ho mai scritto una canzone per Barbara D’Urso”.

Il rocker di Zocca, re degli stadi e con una gran voglia di tornare sul palco per regalare nuove emozioni ai fans, ancora nostalgici per Modena Park, e Barbara D’Urso si sono conosciuti da giovani. Nel corso di una delle tante puntate di Pomeriggio 5, la D’Urso, ricordando l’amicizia con Vasco, ha dichiarato: “Con Vasco è stato un amore travolgente. Era uno spettacolo: bello come il sole, magro, sano“.