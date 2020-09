Vasco Rossi romantico sui social per il compleanno della moglie Laura Schmidt: le dolcissima dedica. “Ecco quando mi sono accorto che era perfetta per me”.

Vasco Rossi torna ad essere romantico sui soclial per il compleanno della moglie Laura Schmidt, mamma del suo terzogenito Luca. Con un collage di alcune delle loro foto più belle, Vasco ha dedicato delle dolcissime parole alla donna con cui vive una bellissima storia d’amore da oltre trent’anni. Per augurarle buon compleanno, Vasco ha anche riportato alcune sue dichiarazioni con cui rivela il momento esatto in cui ha capito che Laura era la donna perfetta per lui.

Vasco Rossi, auguri di compleanno alla moglie Laura: “Ho capito che era perfetta per me quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco”

“Oggi vado a comprare dei fiori per la Laurina perché è il suo compleanno”: inizia così il messaggio di Vasco per la sua Laura. I due si sono conosciuti negli anni ’80 quando lei aveva 17 anni e lui 34. All’epoca, Vasco era già famoso ed era diventato da poco papà di Davide e Lorenzo, i suoi primi due figli.



L’incontro con Laura, però, cambia tutto. Vasco che in questi giorni sta pubblicando messaggi sul coronavirus, decide d’iniziare una storia d’amore seria che dura ancora oggi e che ha portato alla nascita di Luca nel 1991. Vasco e Laura si sono sposati nel 2012.

Nel post pubblicato sui social per il compleanno della moglie, Vasco riporta alcune dichiarazioni riportate da Vanity Fair il 14 agosto 2018.

“Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia. Dal nostro amore è nato nel 1991 Luca. Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida”.



Un amore importante che rende sereno e fiero Vasco. E agli auguri del Komnandante si sono aggiunti quelli di tutti i suoi fan.