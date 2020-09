Gemma Galgani: le foto dopo il lifting a Uomini e Donne

Le foto di Gemma Galgani dopo il lifting: le immagini della dama a Uomini e Donne scatenano la reazione del web e di Tina Cipollari.

La foto che vedete qui sopra è di Gemma Galgani prima del lifting. La dama storica di Uomini e Donne, oggi è diversa e ha modificato la propria immagine mostrando i risultati del lifting a cui si è sottoposta al pubblico di Uomini e Donne spiegando anche i motivi che l’hanno spinta a a sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica nonostante fosse contraria fino a poco tempo fa.

Le foto di Gemma Galgani dopo il lifting

Com’è diventata Gemma Galgani? Com’è il nuovo viso di Gemma dopo il lifting? “E’ vero che sono sempre stata contraria, ma nella vita si può cambiare idea. Mi sentivo a disagio e ho deciso di mettere a tacere le mie insicurezze. Io ho un’età anagrafica che non corrisponde al mio temperamento e quindi ho fatto in modo di avvicinare il mio modo di essere e la mia età anagrafica”, sono state le parole dette dalla dama durante la prima puntata di Uomini e Donne spiegando la decisione di sottoporsi al lifting.

A mostrare il nuovo viso di Gemma è stata Maria De Filippi che, dopo aver mandato in onda il filmato delle tappe fatte da Gemma per sottoporsi al lifting, ha annunciato il suo ingresso in studio. Se Tina Cipollari ha accusato Gemma di essersi rifatta per cercare di conquistare ragazzi più giovani, Gianni Sperti ha apprezzato ammettendo di trovarla bella e migliorata.

“Sta rincorrendo una gioventù persa solo per accaparrarsi un ragazzino. Lei che ha sempre dichiarato di essere contraria alla chirurgia estetica massacrando tantissime donne compresa me, dopo l’arrivo di Sirius, ha deciso di farsi il lifting”, ha sbottato Tina Cipollari che si è presentata in studio con una nuova immagine.



Non sono mancati, naturalmente, i commenti dei fan tra chi approva la scelta della dama torinese e chi, invece, è d’accordo con la Cipollari.