Caterina Balivo, confessione in diretta: “Vi svelo quanto peso”

Caterina Balivo, in una serie di storie pubblicate su Instagram, svela ai followers il suo peso esatto, ma qualcuno stenta a crederci.

Quanto pesa Caterina Balivo? A svelarlo è la conduttrice che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram e realizzate mentre si lascia coccolare dall’hair stylist Anna Cegliese, svela il suo peso esatto. Nonostante la confessione spontanea, però, qualcuno stenta a credere che, il peso svelato dalla Balivo sia effettivamente quello reale.

Caterina Balivo: “Peso 64 kg”, ma c’è chi non ci crede

Dopo essersi mostrata senza trucco e senza filtri ricevendo tantissimi complimenti per la bellezza naturale, Caterina Balivo ha deciso di essere totalmente sincera con i suoi followers svelando il peso esatto. Come fa sapere il portale Gossip.it, infatti, la conduttrice che, quest’anno, dovrebbe fermarsi in attesa di proposte lavorative che la soddisfino totalmente, su Instagram, ha confessato: “Peso 64 kg”.

Una confessione che, però, non convince l’hair stylist Anna Cegliese: “Sessantaquattro chilogrammi è impossibile”. La Balivo, però, sicura di ciò che dice, lancia la sfida: “Ma sì, è vero! Prendiamo una bilancia e vediamo…”.

La Balivo, poi, quando le fanno notare che il peso possa dipendere dall’altezza, si lascia andare ad una confessione che risale ai suoi esordi nel mondo della moda.

“Che c’entra l’altezza, sono alta un metro e 73 centimetri. Per farmi prendere alla sfilata di Piazza di Spagna dissi 1 e 77. Mi guardarono e mi dissero: ‘Va bene, una bassa mi serve’. L’ho fatto davvero! Gli serviva davvero una bassa, erano tutte delle pertiche…”.llll



Sempre bellissima e in splendida forma, la Balivo si gode l’affetto dei followers e della famiglia con cui si appresta a vivere una nuova avventura come fa sapere lei stessa sui social.

“Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family.

Vi farò sapere se mi lasciano indietro!

Voi, programmi?”, scrive.