Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Chiara Ferragni e suo marito Fedez, secondo quanto riportato dal settimanale Vero, sarebbero in trattativa con Amadeus per il Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Ogni cosa che lei fa si tramuta essere un vero e proprio successo.

La bionda influencer, che di recente ha scelto di separarsi dal suo socio, infatti, è apparsa anche nella lista dei personaggi della rete più influenti negli ultimi anni, ma non ha mai partecipato ai programmi del piccolo schermo, preferendo altre dimensioni per esprimersi. Le cose però potrebbero presto cambiare in quanto secondo il settimanale Vero, Chiara e suo marito Fedez sarebbero in trattativa con Amadeus, che li avrebbe già contattati lo scorso anno non portando a termine nessun tipo di accordo, facendo saltare la loro presenza sul palco dell’Ariston.

Quest’anno le cose andranno diversamente? Chiara Ferragni e Fedez saranno al Festival di Sanremo 2021?

Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo: il ruolo di lei con Amadeus

Fedez e sua moglie, dunque, sarebbero in trattativa per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus. Ovviamente per i due coniugi si sarebbe pensato a due ruoli radicalmente apposti, visto che nella vita svolgono professioni differenti.

Chiara Ferragni, tra l’altro una sua modella è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, sarebbe stata convocata per essere una delle vallette del conduttore, mentre suo marito dovrebbe salire sul palco come super ospite, per presentare alcuni dei suoi nuovi pezzi.

Almeno per il momento, come anticipato, la notizia che vedrebbe i Ferragnez a Sanremo non è ancora stata confermata da fonti ufficiali, anche se il settimanale non ha dato per certa la loro presenza sul palco dell’Ariston ma ha rivelato che i due sarebbero in trattativa per prenderne parte. Trattativa che potrebbe avere un esito positivo o negativo.