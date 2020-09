Robert Pattinson positivo al Covid: sospese le riprese di ‘The Batman’

Dopo 3 giorni di set Robert Pattinson è risultato positivo al Covid-19. Chiuso il set e sospese le riprese di ‘The Batman’.

L’attore inglese, noto per aver interpretato Eduard Cullen nella saga di ‘Twilight’ e Cedric Diggory in ‘Harry Potter e il calice di fuoco’, si trova ora in isolamento, come da protocollo, negli studi di Leavesden in Inghilterra dove si stava girando il film diretto da Matt Reeves.

Le riprese di ‘The Batman’ già erano state interrotte a marzo a causa del lockdown. La lavorazione delle pellicola era iniziata a gennaio a Londra, poi spostata a Liverpool, in seguito alla pandemia. Ma bloccata nuovamente quando la chiusura era arrivata anche lì.

L’uscita del film, a causa dei precedenti rinvii, era stata annunciata per ottobre 2021.