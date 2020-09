Diabete, la colazione ideale per chi soffre di glicemia alta

La colazione è un pasto fondamentale durante la giornata, ma chi soffre di glicemia alta deve fare attenzione al diabete. Come muoversi per essere sempre a posto?

Per chi soffre di glicemia alta la colazione è senza alcun dubbio uno dei pasti fondamentali. Infatti diversi studi dimostrano come una buona prima colazione abbassi i livelli di glicemia durante tutta la giornata.

Ma il difficile diventa cosa mangiare durante il primo pasto della giornata. Un pasto normalmente fatto da brioches, biscotti e pane non è sicuramente adatto per chi soffre di glicemia alta Colazione sì quindi per i diabetici ma quale scegliere? Quali sono gli alimenti ideale per regolare il livello di zucchero nel sangue?

Il primo consiglio che tutti i nutrizionisti danno è senza alcun dubbio privilegiare i carboidrati complessi. Perfetti quelli integrali che hanno un minor impatto sulla glicemia: quindi sì a pane ai cereali, fette biscottate integrali e gallette. Sì anche alla frutta puntando su quella poco zuccherina come mela, arancia, pesca, pompelmo, pera , fragola e frutti di bosco. Per chi ama lo yogurt, meglio optare per quello di soia. Per chi invece ama il salato si a ricotta o il prosciutto di tacchino

Colazione per diabetici, ecco alcune proposte

C’è chi ama il dolce e chi ama il salato per questo quello che proponiamo oggi sono due diversi tipi di colazione ideali per le persone che devono stare attente alla glicemia

Colazione dolce

Per chi ama il dolce possiamo scordarci senza alcun dubbio brioche o biscotti e quindi meglio puntare su prodotti pieni di fibre che riducono l’assorbimento di zucchero nel sangue.

Mezzo pompelmo, 1 yogurt magro, 2 fette di pane integrale con marmellata senza zucchero

caffe decaffeinato o thé deteinato senza zucchero. In alternativa una pesca, l thè verde senza zucchero con fiocchi di avena, le classiche fette di pane integrale con marmellata senza zucchero.

Colazione per i diabetici salata

Anche chi ama il salato devo prestare attenzione. Spazio al pane ma solo se di frumento oppure segale o kamut. No a qualsiasi bevanda ce contenga zuccheri si a caffè o thé ma senza zucchero. Per le proteine si a come ricotta, prosciutto di tacchino o di pollo e le uova. Bene anche la frutta secca.

Sicuramente una colazione difficile da fare al bar ma quando siamo a casa qualche alternativa gustosa la abbiamo.